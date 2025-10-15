Nuevos testimonios derivan la investigación del atropello de La Codosera a un posible caso de violencia de género

Calle Enrique Tierno Galván de La Codosera, lugar en el que se produjo el atropello mortal de una mujer. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos testimonios obtenidos este miércoles relacionados con la muerte de una mujer de 46 años en La Codosera atropellada por su marido, de 43, han cambiado la hipótesis principal a un posible caso de violencia de género, sin descartar los indicios iniciales de homicidio doloso.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press este cambio en la línea de investigación que contradice la hipótesis inicial trasladada por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que apuntaba a una disputa familiar como origen de lo ocurrido.

Una declaraciones fundamentadas en las hipótesis iniciales derivadas de la investigación de la Guardia Civil, señalan desde la propia Delegación del Gobierno, si bien a partir de los nuevos testimonios obtenidos durante el día, y atendiendo a la relación afectiva entre el autor del atropello y la víctima, se determina continuar la investigación como un posible caso de violencia de género.

Todo ello sin descartar los indicios iniciales del homicidio doloso de los que informó el delegado del Gobierno con los datos aportados en la investigación, relacionados con una "disputa familiar entre los hermanos de la fallecida y el matrimonio".

Cabe recordar que el marido de la víctima fue detenido sin oponer ninguna resistencia, como presunto autor del atropello mortal, y tras dar aviso él mismo de lo ocurrido en la calle Enrique Tierno Galván de la citada localidad.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos sobre lo ocurrido como un presunto caso de violencia de género que, de confirmarse, elevaría a 30 las mujeres asesinadas este año y a 1.325 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del tercer asesinato por violencia de género este 2025 en Extremadura.