Numerosas personas y vehículos permanecen en la fiesta en La Granja, que se va desalojando escalonadamente

Vista aérea del camping improvisado, a 17 de agosto de 2026, en La Granja, Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press

CÁCERES, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

"Numerosas" personas y vehículos permanecen aún en el interior del recinto de la fiesta ilegal en La Granja (Cáceres), que en todo caso se va desalojando de forma "escalonada", según indica la Guardia Civil.

Así, a lo largo de la jornada de ayer y durante el día de hoy, "numerosos" vehículos han abandonado de forma "escalonada" las fincas ocupadas.

No obstante, ante la permanencia de "numerosas" personas y vehículos en el interior del recinto, la Guardia Civil mantendrá activo el dispositivo de seguridad hasta que se produzca el desalojo completo de las fincas ocupadas, con el objetivo de "garantizar la seguridad" y "prevenir posibles incidencias".

Con ello, la Guardia Civil continúa presente en La Granja con motivo del dispositivo de seguridad establecido ante la celebración de la fiesta ilegal en el término municipal.