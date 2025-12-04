Las obras del nuevo Centro Sociosanitario de Plasencia se iniciarán en enero de 2026, una vez modificado el proyecto

MÉRIDA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras del nuevo centro sociosanitario de Plasencia se iniciarán en el mes de enero de 2026, y contará con 120 plazas distribuidas en tres áreas, como son una unidad residencial, unidad hospitalaria destinada a personas con discapacidad intelectual grave, y unidad comunitaria.

El inicio de las obras se realizará después de que este pasado martes, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura haya aprobado la modificación del proyecto de este centro sociosanitario, que "ofrecerá atención integral y especializada a personas con distintos grados de dependencia y necesidades específicas".

La aprobación de esta modificación permitirá iniciar las obras que habían permanecido paralizadas desde 2023, "dando respuesta, de esta manera, a una demanda importante de la ciudadanía, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Según señala, la modificación del proyecto viene motivada por las indicaciones realizadas por el organismo competente en materia hidráulica, relativas a la "inundabilidad" del inmueble, de tal forma que se han incorporado al proyecto una serie de medidas que subsanan los impedimentos técnicos advertidos, en cuya eliminación, se ha estado trabajado durante estos dos años.

DETALLES DEL CENTRO

En cuanto a las tres áreas con las que contará este nuevo centro, la unidad residencial tendrá capacidad para 60 personas repartidas en 30 dormitorios dobles y tres habitaciones individuales de observación con baño adaptado.

Además, dispondrá de sala polivalente para psicomotricidad y rehabilitación, comedor, salas de estar y televisión, control de enfermería con vigilancia por cámaras, espacios para peluquería, podología, curas, reuniones y visitas, y un patio interior.

Por otro lado, la unidad hospitalaria ofrecerá 30 plazas en 15 dormitorios dobles, una habitación de observación y dos habitaciones especiales, junto a control de enfermería, botiquín, consulta, sala de curas, comedor, salas de estar y televisión y patio interior.

Por su parte, la unidad comunitaria contará con 30 plazas organizadas en una estructura modular tipo apartamentos con 15 dormitorios dobles, salas de estar compartidas cada dos dormitorios, cocina común para pacientes, gimnasio, comedor, sala de televisión, control de enfermería y botiquín.

El centro pondrá a disposición de los usuarios servicios generales como vestíbulo, recepción, controles, consulta, sala de espera, estar de guardia, vestuarios, cuartos de instalaciones y túmulo, garantizando una atención completa y segura.