El Observatorio Astronómico de El Anillo en Extremadura desarrolla más de 70 actividades desde 2023

Imágenes nocturnas - AD ASTRA

CÁCERES, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Astronómico Turístico (OTA) del Centro Internacional de Innovación Deportiva El Anillo, en la provincia de Cáceres, ha registrado 72 actividades entre abril de 2023 y julio de 2026, consolidándose como un referente nacional en divulgación astronómica y ecoturismo.

La iniciativa, que aprovecha la calidad del cielo nocturno certificado por la Fundación Starlight, ha articulado una oferta de turismo científico que combina observación solar diurna, astronomía nocturna y programas de interpretación.

Este observatorio de cuenta con un telescopio solar de alta resolución para el estudio seguro de la cromosfera y fotosfera, un telescopio Dobson de gran apertura para la observación de cielo profundo y una red de miradores celestes con paneles retroiluminados mediante energía solar.

De las 72 reservas registradas, el 65,3 por ciento corresponden a público general y ecoturistas, el 22,2 por ciento a familias y el 8,3 por ciento a grupos escolares. Más de la mitad de las sesiones (52,2 por ciento) se han realizado en formato de grupos grandes (13-17 personas), lo que refleja el éxito de los programas combinados de deporte, naturaleza y astronomía.

El origen de los visitantes muestra un "claro" componente nacional. Así, el 58,3 por ciento procede de otras comunidades autónomas, el 36,1 por ciento de Extremadura y el 5,6 por ciento del extranjero, lo que confirma el atractivo transfronterizo de la estrategia, indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

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