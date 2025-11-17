Los ocupados en actividades turísticas en Extremadura crecen un 2,1 por ciento interanual en octubre

MADRID/MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ocupados en actividades turísticas en Extremadura se han situado en octubre en los 28.614 trabajadores, lo que supone un aumento del 2,1 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Así, según los datos publicados este lunes por Turespaña, del total de ocupados en actividades turísticas en el décimo mes del año en Extremadura 20.719 son asalariados, un 2,6 por ciento más, y 7.895 son autónomos, un 2,6 por ciento más.

En toda España, las afiliaciones en el sector turístico han ascendido a 2.855.255 en el mes de octubre, lo que supone un incremento del 3,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Turespaña.

En el décimo mes del año, los afiliados vinculados a actividades turísticas han aumentado en términos absolutos en 96.854 trabajadores. En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que para este mes ha crecido un 2,7 por ciento interanual, el empleo turístico supone el 13,2 por ciento del total de afiliados.

En octubre, la variación de los afiliados ha sido positiva en todas las ramas turísticas. Así, en hostelería se registra un aumento de 49.020 afiliados (18.399 en los servicios de alojamiento y 30.621 en los servicios de comidas y bebidas), mientras que en agencias de viajes se registra un incremento de 1.691 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento ha sido de 46.143 trabajadores.

(((Más información en Europa Press)))