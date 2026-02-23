La Oficina del Emprendedor de Badajoz abre sus puertas para acelerar la creación de empresas y apoyar las existentes

Autoridades en la presentación de la Oficina del Emprendedor y del Inversor de Badajoz. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Emprendedor y del Inversor ha abierto sus puertas este lunes, día 23, en la ciudad de Badajoz para informar y asesorar a empresarios, emprendedores o inversores a la hora de acelerar la creación de empresas, apoyar la consolidación de las existentes y reforzar la atracción de inversiones y la creación de empleo.

El Ayuntamiento de Badajoz, en colaboración con la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y la Consejería de Salud y Servicios Sociales, a través del Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex), ponen en marcha este punto de encuentro que centraliza servicios de asesoramiento, información y tramitación dirigidos a emprendedores, empresarios e inversores y que está dirigido a facilitar el acceso a los recursos necesarios para el desarrollo de iniciativas empresariales y de inversión.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha presentado junto al alcalde Badajoz, Ignacio Gragera, y acompañados del concejal de Economía y Hacienda, Fondos europeos e Informática y modernización, Javier Gijón, y la directora general del Instituto de Consumo de Extremadura, Rosa Álvarez, esta nueva oficina ubicada en la tercera planta del edificio López de Ayala, en la Plaza de San Francisco.

