La ola de calor llega este lunes a su día álgido y mantiene a Extremadura en alerta naranja

Una pareja bebe agua durante la ola de calor. - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID/MÉRIDA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes el día álgido del episodio de ola de calor que afecta a España, con temperaturas máximas que podrán alcanzar los 42 grados en los valles fluviales.

En Extremadura, la Aemet mantiene el aviso naranja en todas las comarcas por temperaturas de más de 39 grados que podrían superar los 42 o los 43 grados centígrados en ciertas partes de la región. La alerta se activará a las 13,00 horas y se extenderá hasta las 21,00 horas de este lunes.

Además, no se descartan posibles chubascos con tormenta, especialmente al este de la comunidad extremeña.

En cuanto al conjunto de España, la Aemet espera que se alcancen los 39-41 grados en el cuadrante suroccidental y los valles del Ebro y depresiones del nordeste, pudiendo llegar a los 42 grados en el valle del Guadalquivir. En el Cantábrico oriental, las ambas mesetas y el interior de la Comunidad Valenciana y Mallorca se esperan máximas de entre 37 y 39 grados, con superaciones puntuales de los 40 grados.

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