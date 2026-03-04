La ONCE reparte un total de 920.000 euros en Almendralejo con el sorteo del cupón diario

Vendedora de la ONCE en Almendralejo. - ONCE

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE, correspondiente al martes 3 de marzo, ha repartido un total de 920.000 euros en la localidad de Almendralejo (Badajoz).

La vendedora de la ONCE Josefina Rodríguez, que forma parte de la organización desde 1998 y realiza venta ambulante por toda la localidad, ha sido la encargada de llevar la fortuna al municipio. En concreto, vendió doce cupones premiados con 35.000 euros cada uno, además de un cupón agraciado con las cinco cifras y la serie, que otorga un premio de 500.000 euros.

El Cupón Diario se sortea de lunes a viernes, y tiene un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, así como 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; 90.000 premios de 6 euros para las dos primeras y últimas, y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.