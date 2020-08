'One 2 One', de Néstor Ruiz Medina, gana la sección de ficción del certamen de cortometrajes 'El Pecado'

LLERENA (BADAJOZ), 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'One to one', de Néstor Ruiz Medina, se ha alzado con el primer premio de la sección de ficción de la XIX edición del certamen Internacional 'El Pecado', que ha celebrado este sábado su gala de clausura en la que se han entregado los galardones a los mejores trabajos.

La sección de ficción es la que entrega el premio de mayor importe, 1.200 euros, un jamón ibérico extremeño y una estatuilla. El segundo premio ha sido para 'Prunelle', de François Szabowski, y el tercero para 'Un coche cualquiera', de David P. Sañudo.

El Premio del Público (600 euros, jamón ibérico extremeño y estatuilla) ha sido para 'El tratamiento', de Álvaro Carmona, seguido de 'One 2 one' e 'Intermedio', de Bernabé Rico-

En Animación (600 euros, jamón ibérico extremeño y estatuilla) se ha impuesto 'O28', de Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle y Fabien Meyran, seguido por 'Trois francs six sous', de Clémence Ottevaere, Florence Blain, Louise Leblond, Varoon Indalkar, Morgane Ladjel y Hugo Valdeliè; y 'Mad in xpain', de Coke Riobóo

En Humor, el primer premio ha recaído en 'Courir toute nue dans l'Univers', de Guillaume Levil; seguido por 'No es un cuento de Navidad', de Jorge Chavero y la 'La petite mort', de Ignacio Rodó.

El premio Extremeños ha sido para 'TQ', de María Sánchez Testón, seguido de 'La nacencia', de Alberto José Rodríguez y 'Fenomenal', de Leticia Torres

El Premio Promofest (Difusión en 50 festivales internacionales) ha sido para 'Primates', de Artur Molina y Helio Valero; y el Premio Campiña Sur, Tentudía y Sierra Norte (300 euros y estatuilla) ha sido compartido para 'The last batlle', de Rogelio Sánchez y Francisco Tena y '¿Quién cuenta la historia?', de Patricia Hernández.

Los premios se han entregado en una gala celebrada este pasado sábado en Llerena (Badajoz), concretamente en el parque Cieza de León para asegurar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad relacionadas con el Covid 19.

En esta edición se han presentado 865 cortometrajes a concurso, 596 españoles y 269 de 49 países diferentes. También se ha contado con 12 cortos extremeños y cinco de la Campiña Sur, Tentudía y Sierra Norte. Un total de 52 cortometrajes han formado parte de la selección oficial del festival y se han proyectado 58 cortos.