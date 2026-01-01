La Orquesta European Sinfónica ofrece este viernes un Concierto de Año Nuevo en el Gran Teatro de Cáceres

CÁCERES, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta European Sinfónica ofrecerá este viernes, 2 de enero, un Concierto de Año Nuevo en el Gran Teatro de Cáceres, a las 20,00 horas.

Integrada por músicos de las orquestas nacionales, todos residentes en España, los integrantes de la orquesta tienen una dilatada trayectoria internacional en la interpretación de conciertos de temporada de Navidad.

Han realizado giras en muchas ciudades europeas, principalmente de Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, Noruega, España y Dinamarca, y ha estado estrechamente vinculada a prestigiosos músicos y directores. Alexandre Samueli, Michael Agafita, Nicolae Dohotaru, Alexey Baklan, Vladimir Sirenko, entre otros.