Óscar Llanos es elegido nuevo líder de UPA-UCE Extremadura con el 94,26% de los votos emitidos

El secretario general de UPA Federal, Cristóbal Cano; el epresentante de la candidatura para renovar la Ejecutiva de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, y secretario general saliente, Ignacio Huertas - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Óscar Llanos para liderar UPA-UCE Extremadura ha sido elegida con el 94,26 por ciento de los votos emitidos en el VIII Congreso Regional de la organización agraria celebrado este miércoles en Mérida.

De este modo, los afiliados de UPA-Extremadura han elegido que Llanos, que es un agricultor de Miajadas (Cáceres), los represente durante los próximos cuatro años, según informa la organización agraria.

Óscar Llanos se convierte así en el nuevo líder de UPA-UCE Extremadura en sustitución de Ignacio Huertas, quien ha dejado este miércoles de ser secretario general de la organización tras 22 años en el cargo.

RENOVACIÓN

En declaraciones a los medios antes de la inauguración del Congreso Regional de UPA-UCE, Óscar Llanos, agricultor de Miajadas, ha explicado que creía que era el momento de una renovación en la organización, y por eso ha decidido dar un paso hacia adelante y presentar una candidatura con más del 80 por ciento de renovación, compuesta por agricultores y ganaderos jóvenes, "con ganas y, sobre todo, ilusión".

Así, ha dicho que la candidatura se presenta con una "humildad" que con el tiempo espera que se vaya demostrando y con el objetivo de ser útiles ante los "retos importantes" de futuro en el sector, como el relevo generacional, la falta de mano de obra en algunos cultivos, la nueva PAC, la sequía o los aranceles.

De cara a atraer trabajadores jóvenes al campo, Óscar Llanos ha asegurado que ve la agricultura como cualquier otro trabajo. "Es un sector tan digno como cualquier otro, yo creo que la agricultura tiene futuro", ha señalado.

Así, ha dicho que lleva ya varios años trabajando en el sector primario de una región que cuenta con cultivos "muy importantes" y sabe que "hay futuro".

"Hemos tenido momentos buenos, hay cultivos que han estado en momentos buenos, otros están ahora en circunstancias peores, pero yo creo que estamos en un momento donde con poquito más podemos conseguir mucho", ha asegurado.