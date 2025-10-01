Pacientes de cáncer de mama piden más investigación, atención a su salud mental y facilidades en el ámbito laboral

Pacientes de cáncer de mama participan en una jornada de AECC celebradas en la Asamblea de Extremadura. - EUROPA PRESS

Unas jornadas organizadas por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Extremadura ha reunido a cuatro pacientes de cáncer de mama que han contado su propia experiencia con el fin de poner el foco en el "miedo" y las secuelas físicas, psicológicas y emocionales que sufren antes, durante y después del tratamiento.

Cuatro mujeres que quieren dar voz a los casi 500 casos que son diagnosticados cada año en Extremadura de este tipo de cáncer que es el más común y también el que tiene una mayor supervivencia, un 85 por ciento.

Esta jornada tiene como objetivo escuchar a mujeres que viven la enfermedad en primera persona, ha explicado el presidente de la asociación en Extremadura, Miguel Ángel Mendiano, antes del inicio del encuentro, celebrado en la Asamblea de Extremadura.

La cita forma parte de la nueva campaña de AECC con el lema 'Nos lo tomamos a pecho', en la que han participado directamente pacientes y supervivientes de cáncer de mama y su entorno.

Por ello, este miércoles han contado su experiencia Ana Isabel, Marta, María y Gema, porque esta enfermedad "no es solo un diagnóstico ni un tratamiento: es miedo, incertidumbre y un cambio profundo en la vida de cada paciente y de cada familia", ha señalado Mendiano.

Las pacientes trasladan a la asociación que no encuentran comprensión en su entorno, o incluso que los médicos tienden a minimizar el impacto y que las campañas suelen simplificar la convivencia con el cáncer de mama.

Cuando ellas, subraya, se sienten "aterradas frente al diagnóstico, con un miedo constante incluso cuando sobreviven". En concreto, casi el 68% teme con frecuencia la recaída. Este miedo tiene una incidencia directa en sus vidas, en el ámbito personal y también en el plano laboral, en el que se ven frenadas, lo que puede conllevar serias dificultades económicas, una realidad que afecta a una de cada cuatro mujeres, especialmente a las más jóvenes.

