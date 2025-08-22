La palista emeritense Estefanía Fernández se proclama campeona del mundo con el K4 500 español

La piragüista Estefanía Fernández, celebra el oro en el Campeonato del Mundo de MIlán. - X/REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO

MADRID/MÉRIDA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo español femenino de K4 500 metros, del que forma parte la emeritense Estefanía Fernández, junto a Sara Ouzande, Lucía Val, y Bárbara Pardo, se ha proclamado este viernes campeón del mundo al imponerse en la final del Mundial de piragüismo en modalidad esprint, que se está disputando en Milán (Italia).

En el Idroscalo de la capital lombarda, el equipo español, que ya se colgaron el oro en Szeged (Hungría) en la primera Copa del Mundo de la temporada, protagonizaron una espectacular remontada hacia el título mundial.

Pasaron terceras por la boya de 250 metros, por detrás de Bielorrusia y China, y se emplearon a fondo en los metros finales. Así, consiguieron llegar primeras a meta parando el crono en 1:32.58, con chinas y bielorrusas completando el podio.

La palista extremeña ha recibido la felicitación de la presidenta de la Junta, María Guardiola, que a través de su cuenta en X, ha felicitado a la deportista que "lleva el nombre de Extremadura a lo más alto, proclamándose campeona del mundo junto al equipo español".

"Un orgullo y un ejemplo de esfuerzo, disciplina y pasión por el deporte. Gracias por demostrar que el talento extremeño no tiene fronteras y por inspirar a tantas generaciones que sueñan con alcanzar sus metas", añade.

El Ayuntamiento de Mérida se ha sumado a las felicitaciones. También en redes sociales, ha dado la enhorabuena a la deportista emeritense y sus tres compañeras nada más conquistar el título.