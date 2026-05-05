El paro cae en 7.801 personas en abril en Extremadura en tasa interanual, hasta los 62.868 desempleados

Archivo - Un autobús de le Empresa Municipal de Transportes pasa por delante de oficina de empleo de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha bajado en Extremadura en 2.342 personas en abril en relación con el mes anterior (-3,59 por ciento), así como en 7.801 ciudadanos en tasa interanual (-11,04 por ciento).

De este modo, el número total de desempleados en la región se sitúa en abril en 62.868 personas, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Mientras, a nivel nacional el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha bajado en 62.668 personas en abril en relación con el mes anterior (-2,6 por ciento) debido, sobre todo, al sector servicios, que ha concentrado casi tres cuartas parte del descenso del desempleo.

Tras la caída de abril, el número total de desempleados ha bajado de los 2,4 millones de personas en España por primera vez desde junio de 2008 al situarse en 2.357.044 personas, ha subrayado el ministerio.

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