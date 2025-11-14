El parque de Gloria Fuertes de Cáceres contará con atracciones navideñas infantiles y casetas con recreativos

CÁCERES 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha autorizado a la empresa Playful Park la instalación de varias atracciones infantiles, en concreto un carrusel y una mininoria, así como un puesto de venta de buñuelos en el parque de Gloria Fuertes, desde el próximo 18 de noviembre hasta el 6 de enero de 2026.

También se ha autorizado a la misma empresa la instalación de 14 casetas en el mismo parque que contará "con actividades recreativas navideñas destinadas tanto al ocio infantil, juvenil como al ocio familiar", según ha explicado este viernes el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.

La misma empresa promotora será la encargada de colocar y gestionar el 'Poblado navideño', para la venta de artesanía y gastronomía en la Plaza Mayor, concretamente en el espacio que se encuentra a la derecha según se sale calle Pintores, donde ya se ha colocado otros años.

Esta autorización es también para las mismas fechas, del 28 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026, así como la cesión del citado espacio los días del 17 de noviembre al 12 de enero para montar y desmontar las infraestructuras. Se instalarán 18 casetas de madera dedicadas a artesanos y una para la venta de churros y chocolate.

"Estamos convencidos de que con estas actuaciones, más la programación que está preparando la Concejalía de Festejos, la Navidad seguirá siendo un referente en nuestra ciudad y será, sin duda, una fecha clave que ya se ha consolidado en el calendario cacereño", ha dicho Orgaz.

A preguntas sobre si la empresa a la que se le ha concedido la autorización está relacionada con la que montó las atracciones el año pasado o con el empresario que instaló la pista de hielo en 2023 que pidió un aplazamiento para saldar la deuda que tiene con el ayuntamiento, Orgaz ha respondido que la emprea Playful Park "es la primera vez que solicita esta instalación de estos puestos en el ayuntamiento".

"El Ayuntamiento de Cáceres cuando procede a autorizar cualquier ocupación de vía pública de cualquier empresa se cerciora de manera previa por parte de los técnicos si se encuentran al corriente de pago con el ayuntamiento o si están en situación de deuda", ha aclarado el portavoz municipal.

Al respecto, ha aclarado que cuando se procede a dar dichas autorizaciones "es porque esas empresas se encuentran al corriente de pago", ha incidido Orgaz sin entrar en más explicaciones.

Respecto a si habrá pista de hielo o no en la Plaza Mayor, ha señalado que "todavía está abierto el plazo de solicitud" de empresas que pudieran estar interesadas, por lo que hay que esperar a saber si hay ofertas. "Esperamos obviamente que así sea", ha subrayado.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Cáceres ha sacado a licitación la instalación, gestión y explotación de una pista de patinaje sobre hielo, que se instalará en la Plaza Mayor con motivo de las fiestas navideñas y que, según los pliegos del contrato, deberá permanecer abierta desde el 28 de noviembre hasta el 7 de febrero.

El importe del contrato es de 55.199 euros, con el IVA incluido, y las empresas interesadas tienen hasta el día 19 de este mes de noviembre para presentar sus ofertas.