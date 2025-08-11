Parte del incendio en Navalmoralejo (Toledo) afecta a Extremadura y ambas CCAA forman un mando unificado de extinción

C-LM solicita la colaboración de la UME para intervenir en el incendio forestal de Navalmoralejo - INFOCAM

A las medidas preventivas para el municipio se une el confinamiento en de La Estrella (Toledo) y Villar del Pedroso (Cáceres)

TOLEDO/MÉRIDA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Parte del incendio declarado este lunes en Navalmoralejo (Toledo) afecta ya a Extremadura y ambas comunidades han formado un mando unificado de extinción.

Así, según informa el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), se ha declarado el nivel 1 de operatividad a las 20,30 horas en dicho incendio, en el que medios extremeños colaboraban desde su inicio.

Cabe señalar que el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha solicitado la incorporación de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para colaborar en la extinción, junto a los bomberos forestales, agentes medioambientales y técnicos del dispositivo Infocam de dicha comunidad.

Así lo ha indicado el viceconsejero de Medio Ambiente castellanomanchego, José Almodóvar, quien ha destacado que el incendio se ha decretado en torno a las 16,30 horas, ha informado la Junta en nota de prensa.

Debido a la velocidad del mismo, empujado por los fuertes vientos, "nos ha obligado a adoptar medidas preventivas de alejamiento en Navalmoralejo y el confinamiento en los municipios aledaños de La Estrella (Toledo) y Villar del Pedroso (Cáceres), por lo que se ha tenido que decretar el nivel 2".

"Según las últimas mediciones, la superficie afectada se estima en unas 400 hectáreas de hectáreas de monte bajo, pasto fino y superficie agrícola, aunque hay que recordar que el incendio aún continúa activo por lo que durante la tarde y noche se van a realizar labores de consolidación de perímetro entre el operativo Infocam, el personal de Infoex y de la UME", ha incidido Almodóvar.

En este sentido, ha indicado que se va a montar un mando único de extinción en Navalmoralejo, para tratar de extinguir este incendio lo antes posible entre las comunidades autónomas Castilla-La Mancha y Extremadura". Así, ha confirmado que la UME se incorporará a las labores de extinción en torno a la medianoche.