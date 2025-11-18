Pedro Sánchez arropa a Gallardo este miércoles en Mérida en su primer acto conjunto en la precampaña extremeña

Archivo - Imagen de archivo del secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arropará este miércoles, día 19, al candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en un acto conjunto que protagonizarán en Mérida.

Este acto, que tendrá lugar a las 18,00 horas en el Hotel Las Lomas, será el primero en el que Sánchez y Gallardo participan juntos desde que arrancara la precampaña de las elecciones autonómicas en Extremadura del próximo 21 de diciembre.

Cabe recordar que este mismo acto estaba previsto que se celebrase en la capital extremeña el pasado 5 de noviembre, aunque fue pospuesto por el partido debido al temporal de lluvia y viento que sufría la comunidad entonces.

En el acto de este miércoles, además de Sánchez y Gallardo, también intervendrán el secretario general del PSOE de Mérida y alcalde de la localidad, Antonio Rodríguez Osuna; la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez; y la vicesecretaria general de Juventudes Socialistas de Extremadura, Laura Iglesias.