Guardiola espera que Pedro Sánchez aproveche su visita a Extremadura para anunciar la prórroga de la Central de Almaraz

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, espera que el jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, aproveche su visita de este miércoles, día 19, a la región para anunciar la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz.

Tras considerar que este miércoles "habrá nueva función de Sánchez y su compañía de aplaudidores" (en alusión a la votación de la pasada semana de una enmienda del PP en el Congreso sobre el calendario de cierre nuclear), Guardiola ha advertido de que ahora Sánchez acudirá a la comunidad "en persona a vender una nueva pantomima".

"Mañana habrá función de Sánchez y su compañía de aplaudidores. Hace unos días se reían de los extremeños en el Congreso. Ahora viene en persona a vendernos una nueva pantomima", ha espetado la presidenta extremeña en una entrada en redes sociales, recogida por Europa Press.

Al respecto, añade que ella sólo quiere "un final para todo este cuento", y que es que el presidente del Gobierno "aproveche su visita para anunciar la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz".