Pedro Sánchez resalta la "resiliencia y espíritu de unión" de Extremadura ante la adversidad

MÉRIDA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha deseado un feliz día de Extremadura con un mensaje en redes sociales en el que destaca la "resiliencia y espíritu de unión" de sus ciudadanos ante las adversidades.

"¡Feliz #DíaDeExtremadura a todos los extremeños y extremeñas!", reza la publicación en la red social X del presidente del Gobierno, recogido por Europa Press.

Acompañado por un cartel con la bandera de la comunidad con la fecha señalada del 8 de septiembre, el mensaje añade que este día se celebra "la fuerza, la historia y la belleza de Extremadura". Un pueblo, añade, que "ante las adversidades, demuestra su resiliencia y espíritu de unión".

Asimismo, se muestra "orgulloso de su cultura y patrimonio que ha marcado su identidad".