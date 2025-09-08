Pedro Sánchez resalta la "resiliencia y espíritu de unión" de Extremadura ante la adversidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita al Puesto de Mando Avanzado de Jarilla el pasado 19 de agosto. - Carlos Criado - Europa Press
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita al Puesto de Mando Avanzado de Jarilla el pasado 19 de agosto. - Carlos Criado - Europa Press
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 8 septiembre 2025 10:32

   MÉRIDA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha deseado un feliz día de Extremadura con un mensaje en redes sociales en el que destaca la "resiliencia y espíritu de unión" de sus ciudadanos ante las adversidades.

   "¡Feliz #DíaDeExtremadura a todos los extremeños y extremeñas!", reza la publicación en la red social X del presidente del Gobierno, recogido por Europa Press.

   Acompañado por un cartel con la bandera de la comunidad con la fecha señalada del 8 de septiembre, el mensaje añade que este día se celebra "la fuerza, la historia y la belleza de Extremadura". Un pueblo, añade, que "ante las adversidades, demuestra su resiliencia y espíritu de unión".

   Asimismo, se muestra "orgulloso de su cultura y patrimonio que ha marcado su identidad".

