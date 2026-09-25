La pensión media en Extremadura aumenta un 5,7% en septiembre, hasta los 1.174 euros

Archivo - Una pareja de pensionistas paseando por Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El número de pensiones crece un 2,1%, hasta las 250.105

MADRID/MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pensión media en Extremadura se incrementó un 5,7% en septiembre, frente al mismo mes de 2025, hasta alcanzar los 1.174,87 euros, mientras que el número de pensiones aumentó un 2,1%, hasta las 250.105.

Las pensiones de jubilación son las más numerosas, con 148.390 pensiones y una cuantía media de 1.347,46 euros, seguidas de las de viudedad, con 58.622 pensiones y una cuantía de 899,49 euros, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Tras ellas se sitúan las de incapacidad permanente, con 31.788 y 1.085,82 euros; las de orfandad, con 9.088 pensiones y 552,95 euros de media, y las de a favor de familiares, con 2.217 pensiones y una cuantía media de 73,10 euros.

Además, el número de pensionistas alcanzó los 232.070, un 1,9% más que en el mismo mes de 2025.

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