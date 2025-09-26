La pensión media en Extremadura se mantiene como la más baja del país con 1.111 euros pese a ser la que más sube, un 5%

Dos pensionistas en un parque de Cataluña con su perro - David Zorrakino - Europa Press

MÉRIDA/MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura cuenta a 1 de septiembre de 2025 con un total de 245.049 pensiones, un 2,11 por ciento más que hace un año, con una cuantía media de 1.111 euros, la más baja del país pese a que su incremento, del 5,09 por ciento, es también el más intenso del conjunto nacional.

El total de pensiones se desglosan en 143.516 pensiones de jubilación, con una media de 1.276,52 euros; 59.043 de viudedad (855,45 euros); 31.075 por incapacidad permanente (1.037,11 euros); 9.227 de orfandad (520,10 euros); y 2.188 en favor de familiares (691,66 euros).

Por su parte, las pensiones con complementos a mínimos alcanzan las 91.955 y suponen el 37,5 por ciento del total, porcentaje que sube al 44 por ciento en el caso concreto de las mujeres mientras que baja al 31,4 por ciento para los hombres.

Del total de pensionistas que hay en Extremadura, 105.385 son mujeres y 122.298 hombres.

(Más información en Europa Press)