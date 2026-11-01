El pintor Gustavo Hernández, de Plasencia, gana el primer premio del Concurso de Pintura Rápida de Fuente de Cantos

Participantes en el el XXVIII Concurso Internacional de Pintura Rápida 'Nicolás Megía' de Fuente de Cantos, a 31 de octubre de 2026. - AYUNTAMIENTO DE FUENTE DE CANTOS

FUENTE DE CANTOS (BADAJOZ), 1 (EUROPA PRESS)

El pintor Gustavo Hernández Puertas, de Plasencia (Cáceres), ha obtenido el primer premio en el XXVIII Concurso Internacional de Pintura Rápida 'Nicolás Megía' de Fuente de Cantos que se ha celebrado este pasado sábado y que ha reunido a un total de 24 participantes.

El concurso ha reunido a un total de 24 participantes que, desde primera hora de la mañana, tomaron calles, plazas y rincones de la ciudad para plasmar sobre sus lienzos diferentes perspectivas de Fuente de Cantos, convirtiendo el municipio en un museo al aire libre, según ha trasladado el consistorio fuentecanteño en un comunicado.

La participación de pintores llegados de localidades como Plasencia, Cáceres, Sevilla, Utrera, Dos Hermanas, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Málaga, Huelva, Almería, Madrid, Puertollano o Fuente de Cantos, entre otras, ha puesto de manifiesto el alcance territorial y el atractivo del concurso.

El ayuntamiento ha destacado, como uno de los aspectos más destacados de la edición, el "extraordinario ambiente" que se ha podido disfrutar durante toda la jornada. De hecho, la organización del concurso ofreció una acogida "cercana" y espacios para compartir experiencias, impresiones y momentos de convivencia.

En este sentido, ha resaltado la comida compartida en el Convento de San Diego, en la que participantes y organización han contado con un rato de encuentro y conversación.

FALLO DE LOS PREMIOS

El jurado profesional, compuesto por Ángel Pérez, de Espacio Ángel; Ángel Cabezón Luna y Francisco Martín Milán, ha sido el encargado de valorar las obras presentadas y determinar el fallo de esta edición, en la que Gustavo Hernández se ha llevado el primer premio.

El acto de entrega de premios ha contado con la presencia de la alcaldesa de Fuente de Cantos, Carmen Pagador López; la concejala de Cultura, Luisa Durán, y representante de Cajaalmendralejo, entidad colaboradora del certamen.