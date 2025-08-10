El Plan Infoex da por estabilizado y desactiva el nivel 1 de peligrosidad en el incendio de Aldea del Cano

Archivo - Un camión del Infoex. Imagen de archivo - JUNTA - Archivo

CÁCERES, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha dado por estabilizado y desactivado el nivel 1 de peligrosidad en el incendio forestal declarado este pasado viernes en la localidad cacereña de Aldea del Cano.

Lo ha hecho a las 19,48 horas de este pasado sábado, tras haber sido reactivado el nivel 1 a las 18,25 horas por afección a edificaciones aisladas y carreteras de la zona, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural en sus redes sociales y recoge Europa Press.

Tras darse por estabilizado el fuego han permanecido operando en la zona siete unidades de bomberos forestales, cuatro medios aéreos, un equipo de maquinaria pesada, dos agentes del medio natural, un técnico de extinción y bomberos de la Diputación de Cáceres.