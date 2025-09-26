El Plan Infoex desactiva el nivel 1 de peligrosidad en el incendio forestal de Cuacos de Yuste

Archivo - Camión del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

CÁCERES, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad en el incendio declarado este viernes en la localidad cacereña de Cuacos de Yuste, que está estabilizado y con evolución favorable.

En la zona permanecen siete unidades de bomberos forestales terrestres, seis técnicos de extinción, dos agentes del medio natural y dos maquinarias pesadas.

Por otro lado, el Infoex también ha dado por estabilizado el incendio forestal en la localidad pacense de Manchita, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.