El Plan Infoex pide extremar las precauciones en las quemas agrarias tras 14 incendios registrados este fin de semana

Incendio forestal. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura hace un llamamiento a extremar las precauciones en las quemas agrarias que están detrás de la mayoría de los 14 incendios forestales registrados en la comunidad autónoma este fin de semana, principalmente en el norte de la región.

En concreto, el sábado se registraron incendios forestales en Pinofranqueado, Arroyomolinos de la Vera, Piornal, Robledillo de la Vera y Calzadilla. Y el domingo, en Valverde del Fresno, Santa Cruz de Paniagua, Montánchez, Robledillo de la Vera de nuevo, Acebo, Pasarón de la Vera, Madrigal de la Vera y Losar de la Vera, más uno en Navaconcejo este lunes. Sólo permanece activo el de Losar de la Vera.

Según informa en nota de prensa la Junta de Extremadura, casi todos estos incendios forestales se iniciaron por negligencias y accidentes vinculados al uso del fuego en el entorno agrario, y en el caso de los que afectaron a zonas de alta montaña de La Vera, por quemas ligadas a intereses ganaderos, fundamentalmente las de matorral para intentar rejuvenecer pastos.

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural recuerda que desde el pasado 27 de octubre está vigente la orden de declaración de peligro bajo de incendios forestales, que impone una serie de restricciones al uso del fuego.

Así, están permitidas algunas quemas agrarias, pero bajo autorización previa o declaración responsable y respetando una serie de exigencias, entre las que está no realizarlas si las condiciones meteorológicas son desfavorables, como ha ocurrido este fin de semana con el viento.

La citada orden de peligro bajo regula la quema de restos vegetales agrarios y establece que esta actividad solo puede realizarse mediante declaración responsable. Su finalidad es garantizar un uso del fuego responsable que no incremente el riesgo de incendio forestal, y actúe como herramienta segura para la gestión del combustible vegetal generado en las explotaciones.

A la vista de los incidentes registrados en los últimos días, el Plan Infoex recuerda que la declaración responsable no es un mero trámite administrativo, sino una guía de buenas prácticas que incluye la obligación de adoptar todas las medidas de seguridad descritas en su condicionado. Su incumplimiento puede derivar en responsabilidad administrativa, incluso aunque el titular no haya iniciado personalmente la ignición, apunta la Junta.

El condicionado técnico de las declaraciones responsables incorpora un conjunto de buenas prácticas obligatorias, entre las que destacan no quemar residuos sólidos urbanos (plásticos, cartones, mobiliario o restos de jardinería, entre otros); y realizar montones de dimensiones adecuadas y situarlos sobre zonas limpias y alejados de vegetación susceptible de arder.

También vigilar de modo permanente el fuego durante toda la quema y disponer de medios de extinción suficientes para controlar cualquier escape incipiente; y realizar la quema sólo en condiciones meteorológicas favorables y siguiendo las precauciones específicas en la normativa vigente.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, pide "extremar las precauciones a la hora de realizar quemas agrarias, porque nos estamos jugando sufrir un incendio forestal importante".

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