El plan de invierno en carreteras extremeñas cuenta con 32 equipos completos de maquinaria o 1.575 toneladas de sal

BADAJOZ, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Vialidad Invernal 2025-2026 en Extremadura dispone de 32 equipos completos de maquinaria, 30 vehículos auxiliares, 1.575 toneladas de sal o 2.380 kilos de cloruro cálcico, además de 14 plantas de salmuera, todo ello preparado para intervenir ante cualquier incidencia que se pueda dar en los próximos meses en las carreteras de la región.

Este año el plan cuenta con 32 equipos completos de maquinaria, distribuidos en 14 unidades para la provincia de Badajoz y 18 para la provincia de Cáceres. A este número hay que sumar 30 vehículos de maquinaria auxiliar, en concreto, siete todoterrenos, 14 camiones con pluma y nueve máquinas mixtas.

Además, hay almacenadas 1.575 toneladas de sal distribuidas en seis silos y trece naves. De ellas, 476 toneladas son para la provincia de Badajoz y 1.099 para la provincia de Cáceres. También se dispone de 2.380 kilos de cloruro cálcico (todos en la provincia de Cáceres) que se utiliza en situaciones extremas de temperaturas muy bajas.

También se cuenta con 14 plantas de salmuera - agua con una concentración de sal superior al 5 por ciento disuelta - entre siete en la provincia de Badajoz y otras tantas en la de Cáceres con una capacidad de depósitos total de 368.000 litros, 160.000 en Badajoz y 208.000 en Cáceres.

Así lo ha detallado este miércoles el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en una rueda de prensa tras presidir en Badajoz la reunión de coordinación en la que se han revisado los recursos del Plan de Vialidad Invernal 2025-2026, cuyo objetivo es preparar el dispositivo para actuar en las carreteras de la comunidad autónoma ante cualquier fenómeno meteorológico adverso que pueda ocurrir este invierno.

En este sentido, Quintana ha señalado que, tras las palabras de los intervinientes en esta reunión celebrada en la Delegación del Gobierno, la región está "prevenida y preparada" para las posibles adversidades climatológicas, y que se dispone de los medios y recursos necesarios para actuar, a la vez que se han potenciado para ello los mecanismos de coordinación entre todas las administraciones implicadas.

En esta ocasión, en esta reunión anual han participado representantes de la Delegación del Gobierno y de organismos de la administración del Estado como las jefaturas provinciales de Tráfico, Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura (Aemet), Demarcación de Carreteras, Sector de Tráfico de Guardia Civil, la Delegación de Defensa en la región, Unidad Militar de Emergencias (UME), Policía Nacional o Guardia Civil, así como de la Junta de Extremadura, de las dos diputaciones provinciales, Fempex y Cruz Roja.

