Plasencia celebra la Noche de las Artes el próximo sábado con visitas guiadas y un concierto íntimo en Las Claras

Catedral de Plasencia por la noche - AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

PLASENCIA (CÁCERES), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Plasencia, a través del Departamento de Turismo, organiza el próximo sábado 7 de noviembre una nueva edición de la Noche de las Artes, una cita que combinará la puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad con la música en directo, a través de visitas guiadas a cinco edificios emblemáticos y un concierto de tenor en el Centro Cultural Las Claras.

La programación comenzará a las 18,00 horas con cinco visitas guiadas gratuitas que permitirán conocer algunos de los espacios patrimoniales más representativos de Plasencia. Cada visita contará con un máximo de 25 participantes, con el objetivo de ofrecer una experiencia cercana y favorecer el conocimiento de la historia y las particularidades de cada edificio.

Uno de los espacios que abrirá sus puertas será la iglesia de San Martín, que reabrió en 2024 tras las obras de rehabilitación acometidas después del incendio sufrido en 2020. También se podrá visitar el convento de las Ildefonsas, que recientemente ha incorporado un nuevo espacio multimedia visitable.

El recorrido por el patrimonio placentino se completará con visitas guiadas a la Catedral, el Parador y el Palacio del Marqués de Mirabel, ofreciendo a los participantes la oportunidad de acercarse a la riqueza arquitectónica e histórica de la ciudad.

La segunda parte de la Noche de las Artes tendrá lugar a las 20,00 horas en el claustro del Centro Cultural Las Claras, donde se celebrará un recital de tenor concebido como una experiencia musical íntima y envolvente.

El artista actuará situado en el centro del claustro, rodeado de velas y pétalos, mientras que el público se distribuirá a su alrededor y en la planta superior del edificio. Esta disposición permitirá disfrutar de la música desde diferentes perspectivas, en un ambiente "cuidado y cercano", según el comunicado del consistorio placentino.

El concierto contará con un aforo máximo de 200 personas y, al igual que las visitas guiadas, será gratuito.