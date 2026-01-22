Plasencia presenta su Semana Santa, que estrena este año el título de Interés Turístico Nacional

Plasencia presenta en Fitur su Semana Santa, de Interés Turístico Nacional - AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

MADRID/CÁCERES 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Plasencia ha presentado este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, su Semana Santa que ha conseguido el título de Interés Turístico Nacional, y que estrenará este año desde el Domingo de Ramos, el 29 de marzo, hasta el Domingo de Resurrección, el 5 de abril.

Se trata de una celebración religiosa que data de 800 años, considerada la más antigua de Extremadura, que cuenta con 12 cofradías y 14.000 cofrades que sacan a la calle 30 pasos que procesionan por calles y plazas llenas de fieles y visitantes.

Los encargados de desgranar las bondades de la Semana Santa placentina en el stand de Extremadura han sido la concejala de Turismo de Plasencia, Belinda Martín, y el alcalde de la localidad, Fernando Pizarro, que han estado acompañados por algunos empresarios del sector turístico que también han contribuido a que esta celebración religiosa, que rememora la pasión y muerte de Cristo, haya conseguido ese reconocimiento nacional.

Belinda Martín ha comenzado su intervención recordando a las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios para, a continuación, destacar la importancia de que la Semana Santa de Plasencia pueda promocionarse en Fitur con el título de Interés Turístico Nacional, conseguido por el trabajo y el esfuerzo de todos los implicados en esta celebración religiosa.

"Fitur es una oportunidad única para compartir un producto turístico que une historia, patrimonio y tradición en un entorno singular. Y la Semana Santa de Plasencia es una celebración que no se entiende sin sus calles, sin su casco histórico, sin sus catedrales y sin las generaciones de placentinos que la han hecho posible a lo largo de los siglos", ha dicho la concejala.

Martín ha incidido en que el reconocimiento nacional "no es una casualidad", sino "el resultado de un trabajo sostenido durante siglos por nuestros cofrades y hermandades, por personas que han cuidado cada gesto, cada silencio y cada recorrido". "Este título refuerza la posición de Plasencia como destino cultural y reconoce el valor de una tradición viva que sigue creciendo sin perder su esencia", ha resaltado.

"La Semana Santa de Plasencia es la más antigua de Extremadura y conserva ese equilibrio entre el pasado y la capacidad de seguir avanzando. En ella conviven la sobriedad y el sentimiento; la devoción y el patrimonio; la historia documentada y la memoria compartida, todo ello en un escenario único, el casco histórico de una ciudad que se transforma cada primavera", ha añadido.

Así, ha incidido en que la Semana Santa de Plasencia es "una experiencia de los sentidos" a través de las palabras, el sonido de los pasos en la piedra, la luz de las velas, el silencio compartido, la emoción contenida. "Se ve, se escucha, se siente y se recuerda", porque no es solo una sucesión de procesiones, sino "una forma de vivir la ciudad y de entender nuestra identidad", ha dicho.

"Es el arte al aire libre, es patrimonio en movimiento y es tradición transmitida de generación", ha recalcado la responsables municipal de Turismo, que ha invitado a quienes no conocen la Semana Santa de Plasencia a vivir "esta experiencia única, a recorrer nuestras calles, a detenerse en nuestras plazas, a mirar nuestras catedrales desde otra perspectiva y a quienes ya lo hayan visitado, a volver, porque cada Semana Santa es distinta, pero siempre fiel a sí misma".

IMPLICACIÓN DE TODA LA CIUDAD

Por su parte, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha insistido en que la Semana Santa de su localidad "es posible gracias a una profunda creencia, la fe, la espiritualidad y a la aportación de muchos colectivos de la ciudad", porque el 90% de la población está implicada en esta celebración, desde los cofrades hasta el sector hotelero y gastronómico que ofrecen al visitante un producto de calidad.

"La calidad de nuestros establecimientos turísticos también ha contribuido a conseguir este título de interés nacional que se pone de largo en Fitur y que, por primera vez, saldrá a las calles esta Semana Santa", ha recordado el regidor placentino, que ha tenido también un guiño a la comarca del Valle del Jerte que, en las mismas fechas, disfruta del espectáculo de los cerezos en flor.

Pizarro ha recalcado que Plasencia no puede separarse del Valle del Jerte y de ese contexto de "resurrección" que la ciudad celebra con la Semana Santa y el valle con la floración de sus cerezos. "Así que estáis todos invitados a disfrutar de una gran experiencia durante esa semana y durante los 365 días del año", ha concluido.