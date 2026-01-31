Plasencia valorará pedir la declaración de zona catastrófica y habilitará un punto para atender incidencias del temporal

La consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, y el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, han visitado este sábado el Hospital Virgen del Puerto para conocer los daños sufridos por los fuertes vientos de este pasado viernes - AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

PLASENCIA (CÁCERES), 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Plasencia estudiará solicitar al Gobierno central la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, equivalente a la anterior declaración de 'zona catastrófica', a causa de los daños materiales sufridos en esa localidad cacereña, tras los fuertes vientos acompañados de granizo registrados en la tarde de este pasado viernes.

Así lo ha anunciado este sábado el alcalde placentino, Fernando Pizarro, en declaraciones a los medios en el marco de su visita junto a la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, al Hospital Virgen del Puerto, uno de los puntos más afectados por los fuertes vientos.

"Primero necesitamos indiscutiblemente la valoración de los daños que se han efectuado y ver si cumplimos los prefectos para poder acogernos a esa declaración que ayudaría desde el punto de vista económico al conjunto de los afectados", ha precisado Pizarro.

Remarcando que no ha habido que lamentar daños personales, el regidor ha indicado que, por el momento, las autoridades continúan con la valoración de los daños materiales producidos porque "muchos son muy personales".

En concreto, Pizarro se ha referido a vehículos, naves del polígono industrial, arboleda caída o destrozos en el pavimento urbano, entre otros.

