La Plataforma Autónomos Hostelería de Badajoz ve "inviable" abrir sus terrazas a partir del 11 de mayo al 30 por ciento

BADAJOZ, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Autónomos Hostelería de la ciudad de Badajoz ve "bastante inviable" abrir sus terrazas a partir del 11 de mayo al 30 por ciento según las medidas de la desescalada anunciadas este martes, día 28, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones Europa Press, la portavoz de esta plataforma, Laura García, ha explicado sobre estas medidas lanzadas este martes que "sinceramente" las ven "bastante inviables" y, en primer lugar, porque el 11 de mayo dicen que pueden abrir sus negocios, "¿pero en qué condiciones?", se ha preguntado, dado que "solamente" se puede ocupar el 30 por ciento de la terraza pero dentro del local "no puedes hacer nada".

"O sea, por el momento tu solamente vives de ese 30 por ciento de terraza, es decir si yo tengo 10 mesas en estado normal, solamente puedo poner tres", ha ejemplificado, para preguntarse quién le dice cuántas personas se pueden sentar en esas tres mesas, cuáles son las medidas sanitarias o qué número de trabajadores tienen que incorporar a la actividad.

Del mismo modo, ha apuntillado que si se limita a un 30 por ciento la terraza y dentro a un cero cómo se tienen que pagar los alquileres de cada negocio y si se haría en proporción a la reducción realizada, al igual que en el caso de la luz, el agua, los seguros sociales o el autónomo, sobre lo cual ha insistido en que "hay tantísimas preguntas en el aire por responder" que "ahora mismo" cree que "esto lo han sacado para crear debate" puesto que "es totalmente inviable".

En el caso de Badajoz, esta plataforma que representa a una media del 40 o 45 por ciento de los bares entre bares de día y de noche, restaurantes o cafeterías ve "inviable" abrir sus negocios de esta manera, y se pregunta si al dejar de cesar la actividad, ya no reciben nada, o cuándo se tiene que incorporar el trabajador, algo que debería "en concordancia", de manera que al haber dicha limitación en el aforo, también el resto de impuestos o de gastos que se generen por tener esta actividad tendrían que ir "en la misma medida".

SU NEGOCIO NO ABRE EL 11 DE MAYO

A título particular, su local Carmen Gastrobar Gin Club el 11 de mayo con esas medidas impuestas por el Gobierno "no abre", al tener siete personas en plantilla. "¿Cómo voy a abrir mi negocio para atender a tres mesas y cuántas personas se pueden sentar en cada mesa, cuánta distancia se tiene que guardar?", ha interpelado García, para agregar que, en lugar de suponer cierto alivio, estas medidas podrían suponer "hundirse más" dado que estos meses cerrados no han tenido ingresos pero han mantenido sus gastos.

En relación a qué medidas podrían ser viables para la plataforma que representa, ha situado como "punto número uno test masivos" en una ciudad y en una provincia con la "gran ventaja" de que tiene menos casos de contagio por Covid-19 y donde "parece" que, dentro de la "gravedad" del virus, "está como más controlado" gracias a que se cuenta con "unos médicos maravillosos".

Asimismo, ha agregado que se deberán acometer medidas de sanidad puesto que se tiene que aprender a convivir con el virus "hasta que salga esa famosa vacuna" y "mientras test, test y test", puesto que lo que se tendría que haber dicho, a su juicio, es que el día 11 de mayo se va contar con 47 millones de test para que todos los españoles se hagan la prueba y puedan salir a la calle sabiendo el riesgo que corren o no.

También ha comentado que por cese de actividad los autónomos reciben 661 euros, el que más 849 euros, cuando en algunos casos, en otros no, siguen pagando el alquiler del negocio, junto a otros gastos como la luz y el agua.

AMPLIACIÓN DE TERRAZAS

Laura García ha indicado por otro lado que han pedido al Ayuntamiento de Badajoz una ampliación de terrazas "siempre y cuando fuesen viables porque su fachada lo permite", un asunto que se está estudiando y del que aún no tienen solución "a día de hoy", a la vez que ha remarcado que es "lógico" que no pongan mesas en un vado, en un paso de peatones o en la entrada de un portal y que hablan "siempre desde el sentido común" porque "guste más o menos" la vida a partir de ahora se va a hacer en la calle.

Ha apuntillado igualmente que Badajoz es una ciudad de servicio, que vive de la hostelería y del comercio con unos 750 negocios de hostelería y una media de más de 6.000 familias entre directas e indirectas, en torno a un sector sin el que "no se concibe la vida" y que no son "unos simples taberneros" dado que crean "muchísimos puestos de trabajo".

Por otro lado y en relación a la instalación de elementos como mamparas, la Plataforma de Hostelería ha valorado que "es rizar el rizo", que podría ser un "foco de más infecciones", que es "totalmente inviable" y que se niegan "en rotundo", además de cuestionar si es "higiénico", si están "homologadas" o quien sufraga los gastos de la reforma cuando, por otro lado, desconocen las medidas sanitarias que deben cumplir y no se puede tener en cuenta lo que pase en otros países como Italia o China, en otras regiones como Madrid o en Cáceres pese a ser la misma región.

"Habrá que ir viendo las prioridades y todo controlado, con unas medidas higiénicas excesivas es lógico porque tienes que extremarlas", ha hecho hincapié, al tiempo que ha comentado que desde el ayuntamiento les han dicho que quieren dotar a los barrios con geles o mascarillas, que "si todo el mundo se hiciese un test evitaría tanta restricción" y que el "daño" que se haga al sector de la hostelería sea "increíble" por todas las familias que "pueden quedarse en el camino porque les han puesto unas restricciones y les han hecho que hagan unas inversiones que no son factibles".

"No estamos recibiendo dinero. ¿Las ayudas de la Junta? Llegarán o no llegarán. ¿Las ayudas del ayuntamiento? Llegarán antes o llegarán después, pero nosotros ahora mismo, sí dicen que las contemplan, pero no nos han dicho si nos van a dar un euro o nos van a dar medio, porque es lógico, ellos tendrán que hacer sus cuentas, sus historias, pero todo está en el aire y tú sigues generando gastos de alquiler, de luz, de agua", ha reconocido, para apelar a ser "sensatos" y tener "sentido común.

"A mí me obligas a abrir con unas restricciones pónmelas en todo, en impuestos, en alquileres, en personal, qué es lo más lógico si la primera fase es esa", ha concluido, para señalar sobre la segunda fase de limitación del 50 por ciento en el negocio que temen que van a pasar unos meses "muy muy delicados".