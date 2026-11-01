La plataforma Lideremos celebra la creación de Talentex, una oficina para ayudar al retorno de profesionales extremeños

MÉRIDA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Lideremos ha valorado de forma positiva el anuncio de la Junta de Extremadura sobre la creación de Talentex, una oficina destinada a facilitar el regreso de profesionales extremeños que residen fuera de la comunidad y atraer así a talento cualificado.

El anuncio se ha realizado esta semana por parte del secretario general del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), Nicolás Macías, durante una comparecencia en la Asamblea de Extremadura. También ha informado del lanzamiento del Bono Retorno destinado, igualmente, a ayudar al regreso de jóvenes extremeños.

La plataforma Lideremos ha señalado, en un comunicado, que se trata de una iniciativa que está prevista para 2027 y que coincide con una de las medidas que le planteó a la presidenta de la Junta, María Guardiola, durante una reunión celebrada el pasado 8 de julio.

Lideremos ha explicado que la nueva oficina ofrecerá asesoramiento y acompañamiento a quienes deseen establecerse en Extremadura, con información sobre vivienda, fiscalidad, homologación de titulaciones, escolarización y trámites administrativos.

Su objetivo es facilitar el retorno de profesionales y reducir las dificultades que encuentran quienes desean desarrollar su futuro personal y laboral en la región.

Durante el encuentro con Guardiola, Lideremos presentó 'Extremadura te espera', un conjunto de medidas orientadas a retener y recuperar el talento joven, fomentar el emprendimiento y favorecer el arraigo en la comunidad.

Entre ellas figuraba la creación de una oficina de asesoramiento centralizado en materia de ayudas, fiscalidad, vivienda, trámites administrativos, educación, sanidad y contactos con ayuntamientos.

Además, la plataforma planteó otras iniciativas --como el Bono Retorno Joven, el programa 'Vuelve a Extremadura' y unos premios al talento joven-- dirigidas a facilitar el regreso de profesionales mediante medidas de acompañamiento, formación y apoyo al establecimiento en la comunidad.