El plazo para inscribirse en el programa de Mentores de Startups de la Junta se mantiene abierto hasta el 3 de noviembre

Programa de Capacitación de Mentores de Startups de la Junta de Extremadura. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, mantiene abierto hasta el próximo 3 de noviembre el plazo de inscripción en el Programa de Capacitación de Mentores de Startups, dirigido a 30 profesionales que acompañan y asesoran a proyectos emprendedores en la región.

El programa contempla cinco jornadas presenciales, que se desarrollarán entre el 5 de noviembre y el 3 de diciembre, y una estancia profesional en Lisboa los días 14 y 15 de diciembre.

La iniciativa está dirigida a profesionales que desempeñan funciones de mentoría, asesoramiento técnico o coordinación de programas en aceleradoras, incubadoras y entidades de apoyo al emprendimiento.

La formación abordará contenidos relacionados con la validación de modelos de negocio, las estrategias de crecimiento, el acceso a financiación, la colaboración entre empresas emergentes y empresas consolidadas, así como la aplicación de la inteligencia artificial a la mentoría, según ha informado la Junta en un comunicado.

Las sesiones tendrán un enfoque práctico y se desarrollarán en horario de 9,00 a 14,00 horas, con el objetivo de trasladar los conocimientos adquiridos al trabajo diario de asesoramiento a las empresas.

El itinerario formativo se completará con una estancia profesional en Lisboa, que incluirá visitas a incubadoras, aceleradoras y centros de innovación. Durante estas jornadas, los participantes podrán conocer distintas metodologías de apoyo al emprendimiento, intercambiar experiencias y explorar posibilidades de colaboración con entidades portuguesas.

El programa está orientado a mejorar las competencias de los profesionales que acompañan a las empresas emergentes en sus distintas etapas de desarrollo y a favorecer el intercambio de conocimientos entre los agentes del entorno emprendedor transfronterizo.

Para participar será necesario disponer de disponibilidad para asistir, al menos, al 85% de las jornadas presenciales y a la estancia profesional en Lisboa.

Esta actuación se enmarca en el proyecto Red PAE Transfronteriza, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027 y por la Junta de Extremadura.

Las personas interesadas pueden consultar las condiciones de participación, el contenido del programa y formalizar su solicitud hasta el 3 de noviembre a través de la web de Extremadura Empresarial.