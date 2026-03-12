El plazo para presentar las solicitudes a la oferta pública de caza de Extremadura se adelanta a septiembre

Cazadores - JUNTA DE EXTREMADURA

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura adelantará de noviembre a septiembre el plazo para presentar las solicitudes de participación en su oferta pública de caza, que en su última convocatoria ha recibido 8.010 solicitudes, un 40 por ciento por encima del promedio del último lustro.

Este incremento del interés de los cazadores por los terrenos cinegéticos gestionados por la Junta de Extremadura aconseja, a juicio del Ejecutivo extremeño, "modificar las fechas en que los aficionados formalizan sus candidaturas, para ganar agilidad y eficacia en su tramitación".

Hasta ahora, el plazo era del 1 al 30 de noviembre, lo que concentraba la tramitación en un periodo reducido y con acumulación de días festivos, por lo que adelantarlo al mes de septiembre permitirá "distribuir de forma más equilibrada la carga administrativa entre los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, y evitará retrasos en la cadena de actuaciones posteriores", explica la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Esta incluye análisis de las alegaciones, elaboración y publicación de las listas provisionales y definitivas, organización del sorteo que se celebra en marzo del año siguiente y notificación a los adjudicatarios de los permisos.

El adelanto del plazo facilitará además, añade la Junta, una ejecución "más ordenada y eficiente" de todo el procedimiento, y en última instancia "redundará en una mejor planificación de las actividades cinegéticas que disfrutarán los beneficiarios de la oferta".

En definitiva, permitirá que al inicio de la temporada cinegética, el 1 de abril, el procedimiento de adjudicación de la oferta pública de caza de la Junta de Extremadura esté completamente tramitado y resuelto.

EL SORTEO NO CAMBIA

Aclara la Junta que la modificación no afectará a la estructura del procedimiento, que seguirá incluyendo la celebración del sorteo público y la publicación de las listas tal como venía organizándose hasta ahora, en el plazo establecido en el decreto que lo regula (el 89/2013 de 28 de mayo).

La oferta pública de caza de la Junta de Extremadura para la temporada 2026/27 ha recibido 8.010 solicitudes, una cifra un 15 por ciento superior a la de la campaña anterior, en la que fueron 6.990, según los datos registrados en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Del total de solicitudes, 704 han sido presentadas por aficionados locales, 3.890 por autonómicos y 3.416 por nacionales. El sorteo para adjudicar las autorizaciones se celebró el pasado día 4 en Mérida.

Estos permisos se reparten teniendo en cuenta dónde vive el solicitante, de modo que el 50 por ciento de las autorizaciones son para cazadores locales, el 40 por ciento para los empadronados en Extremadura y el 10 por ciento restante para los de otras comunidades autónomas, según recoge la ley 14/2010 de Caza de Extremadura.

CAZADORES DE 13 MUNICIPIOS

Los aficionados locales que optan a ellos residen en los municipios donde se ubican los distintos espacios cinegéticos como Alía, Cañamero, Cilleros, Fuenlabrada de los Montes, Guijo de Santa Bárbara, Helechosa de los Montes, Herrera del Duque, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Viandar de la Vera, Tornavacas, Villar del Pedroso y Villarta de los Montes.

Las acciones se celebrarán en las reservas regionales de caza de La Sierra (Gredos) y Cijara (La Siberia), los cotos regionales de Matallana, Gargantilla y Cañamero, y la zona de caza limitada gestionada de Valdecaballos de Arriba.

En total, se han concedido 515 permisos, de los que 470, esto es, un 91 por ciento, serán para monterías. El resto son para recechos y se reparten 24 para macho montés (8 para machos y 16 para hembras), 16 de venados, 4 para gamos y uno para muflón.