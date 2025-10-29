El pleno de Diputación de Badajoz da luz verde a dos nuevos planes que invertirán 17 millones de euros en la provincia

BADAJOZ, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado este miércoles, día 29, por unanimidad de los dos grupos de la corporación provincial, PSOE y PP, dos nuevos planes, el de Grandes Ciudades y el Provincial Avanzamos, a través de los cuales se invertirá en la provincia un montante global de 17 millones de euros.

En concreto, el Plan de Grandes Ciudades tiene por objetivo dotar a los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia de Badajoz de los medios y recursos necesarios que les permitan crear, complementar, reforzar o mantener sus inversiones en los ámbitos de mayor proyección provincial y de los que se benefician los habitantes de los municipios de la provincia.

El plan de concesión mediante concurrencia no competitiva se crea con una cuantía de 5 millones de euros para el ejercicio presupuestario de 2025, y será financiado con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto no comprometidas.

Estos municipios constituyen un "motor económico" de las distintas actividades comerciales, industriales, de alimentación, recambios, agrícolas, ganaderas o financieras, tanto para los habitantes como empresas existentes, dado que se trata de establecimientos necesarios para el normal desarrollo de sus actividades, "construyéndose en palancas económicas del resto de municipios de la provincia", según indica la diputación pacense en nota de prensa.

En cuanto al Plan Provincial Avanzamos, tiene los mismos objetivos que el de las Grandes Ciudades y está destinado a empleo, servicios, y obras y equipamientos, en aras de contribuir a la garantía de la prestación de servicios públicos básicos a los municipios, la vertebración territorial, la lucha contra la despoblación y la cohesión social para afrontar la recuperación y transformación de los municipios.

El plan de concesión mediante concurrencia no competitiva se crea con una cuantía de 12 millones de euros para el ejercicio presupuestario de 2025 y será financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería.

NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA

El pleno también ha aprobado, con la abstención del Grupo Popular, la reorganización administrativa de la Estructura Orgánica de la Diputación de Badajoz, que pasa a contar con las áreas de Presidencia y Relaciones Institucionales; Cooperación Municipal y Atención a Alcaldes y Alcaldesas; Economía Sostenible, Contratación Estratégica y Patrimonio; Empleados Públicos, Seguridad y Salud en el Trabajo; Innovación y Administración Digital y Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio.

El resto de las áreas son Formación y Capacitación para el Empleo; Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo; Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde; Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional; Igualdad y los organismos autónomos, que son el OAR, Promedio, CPEI, Restaura, Patronato Provincial de la Escuela de Tauromaquia

La presidenta de la diputación pacense, Raquel del Puerto, ha defendido esta propuesta y ha asegurado que este nuevo diseño organizativo "permitirá tener una diputación más ágil, moderna y eficaz, capaz de seguir dando respuesta a los desafíos de la provincia, reforzando su asistencia técnica, económica y jurídica a los municipios".

Asimismo, ha añadido que la diputación pacense seguirá siendo la administración pública "referente" de los municipios y entidades locales menores "donde cada alcalde y alcaldesa será escuchado para atender sus necesidades", y que "con esta reestructuración esa escucha será más directa y accesible".

También ha aseverado que esta nueva estructura organizativa de las áreas contempla un aspecto "muy importante" que debe tenerse en cuenta, como que está adecuada a los objetivos de la II Estrategia de Desarrollo Sostenible de la provincia de Badajoz a desarrollar hasta 2027.

"La diputación refuerza su compromiso con un modelo de administración pública moderna, eficiente, transparente y sostenible al servicio de los municipios y ciudadanos", ha destacado.

INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENCIA

En su intervención antes de finalizar el pleno, la presidenta de la institución provincial pacense ha dado la enhorabuena a todos los que han participado en el proyecto de rehabilitación y adecuación de la vivienda de Tamurejo como alojamiento turístico, en especial a Jaime Díez Honrado, ya que Otaex ha concedido uno de sus premios de este año a este proyecto impulsado por la Diputación de Badajoz, al considerar que representa una experiencia singular en el ámbito de la accesibilidad en entornos rurales.

Igualmente, ha tenido palabras de felicitación para David Uclés por haber ganado la edición de este año del premio Literario Dulce Chacón, por su novela 'La península de las casas vacías', en relación a la cual ha destacado que el próximo 22 de noviembre tendrá lugar la entrega del premio en Almendralejo.

Asimismo, ha lamentado que "todavía" no haya fecha para la apertura de la Escuela de Artes y Oficios y ha exigido al Ayuntamiento de Badajoz su puesta en marcha.

Por otro lado, la Diputación de Badajoz ha conseguido la subvención para nueve planes de Actuaciones Integrados, con una cuantía de 44,5 millones de euros. "Esto representa el mayor número de proyectos logrados por una entidad local a nivel nacional y sitúa a la diputación como la segunda administración local con mayor dotación asignada, por detrás de la Diputación de Granada", ha señalado Del Puerto.

Estos nueve planes, impulsados por la Oficina de Proyectos Europeos en colaboración con los municipios, cubrirán a más de 250.000 habitantes, ha especificado, lo que representa un 70 por ciento de la población residente en municipios de menos de 20.000 habitantes.

También ha habido palabras de recuerdo para la figura del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, fallecido el 5 de octubre. "Creo que todos los aquí presentes coincidimos a la hora de resaltar su trabajo y compromiso con Extremadura, por lo que agradecemos ese trabajo incansable en la defensa de los extremeños y en su lucha por la justicia social y la igualdad", ha abundado. Al inicio del pleno, la corporación ha guardado un minuto de silencio en su memoria.