El pleno de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta arranca este martes tras el acuerdo PP-Vox

Archivo - La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, pronuncia el discurso de investidura el pasado 3 de marzo - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de investidura de la candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, arrancará a las 17,30 horas de este martes, 21 de abril, con su discurso en el que desgranará su programa de gobierno sin límite de tiempo.

Una vez concluido el discurso de investidura de la candidata, la sesión se suspenderá hasta el día siguiente, cuando se reanudará a las 9,30 horas con la intervención de los grupos parlamentarios y de la propia Guardiola para contestarles.

En concreto, la sesión se abrirá con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, al que seguirán Vox, Unidas por Extremadura y el Grupo Popular, con un tiempo de 30 minutos cada uno, y a los que la candidata podrá responder de forma conjunta o por separado, sin límite de tiempo.

Tras la intervención de María Guardiola, los grupos parlamentarios tendrán un turno de réplica de 10 minutos cada uno, a los que de nuevo, la candidata a la Presidencia del Ejecutivo extremeño podrá responder de forma conjunta o por separado, por un tiempo máximo de 20 minutos.

Una vez concluidas las intervenciones de los grupos parlamentarios se procederá a la votación, que será nominal y pública, por llamamiento, y en la que previsiblemente María Guardiola será investida presidenta de la Junta de Extremadura con el apoyo del PP y de Vox.

Cabe recordar que el segundo debate de investidura de María Guardiola tras las elecciones del pasado 21 de diciembre ha sido convocado después de que la semana pasada se alcanzase un acuerdo de gobierno de coalición entre el PP y Vox en la comunidad, y que consta de 61 puntos y 74 medidas.

Además, en virtud de dicho acuerdo, Vox asumirá la Consejería de Servicios Sociales, que tendrá rango de Vicepresidencia, y la Consejería de Agricultura en el Ejecutivo regional, además del senador autonómico.