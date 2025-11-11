La población de Extremadura sube en 1.171 habitantes en el tercer trimestre del año por el aumento de extranjeros

MADRID/ MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población en Extremadura ha crecido en 1.171 habitantes en el tercer trimestre del año con respecto al segundo, lo que supone un 0,11 por ciento más, hasta los 1.054.677 residentes.

Una subida que ha sido posible gracias al incremento de extranjeros residentes en la región, según los datos de la Estadística Continua de Población publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revelan que de los 1.054.677 habitantes con los que cuenta Extremadura a fecha 1 de octubre de 2025, 1.004.624 son de nacionalidad española, lo que suponen 197 menos que en el trimestre anterior.

Por su parte, el número de extranjeros residentes en Extremadura se ha incrementado en 1.348 en el tercer trimestre, pasando de los 48.705 a fecha 1 de julio de 2025 a los 50.053 extranjeros el 1 de octubre de 2025.

