La Policía identifica a un paciente "muy agresivo" que causó daños en un centro de salud de Badajoz

BADAJOZ, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional procedieron la mañana del pasado 8 de agosto a la propuesta de sanción administrativa a un hombre de 45 edad, por una infracción administrativa grave de la Ley de Seguridad Ciudadana, concretamente en su artículo 36.3 por causar desórdenes públicos en el centro de salud de Ciudad Jardín de Badajoz.

Los agentes acudieron al lugar tras recibir una llamada en la Sala CIMACC091 de Extremadura, en la que el coordinador del centro de salud manifestaba tener problemas con un paciente que acudió a dicho centro.

A la llegada de las dotaciones al centro sanitario, informaron que el paciente había causado daños y alterado el normal funcionamiento del centro, marchándose del lugar, aportando descripción física del mismo y dirección de huida en vehículo.

A los pocos minutos un indicativo policial localizó a una persona, en un vehículo, que coincidía plenamente con la descripción física aportada, procediendo a su plena identificación, indica la Policía en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, el interlocutor sanitario de la Policía Nacional hacia acto de presencia en el propio centro de salud, entrevistándose con el coordinador y la doctora responsable, informando a las partes de los tramites que debían seguir y el proceso que llevaría a cabo el agente.

Por parte de Policía Nacional se ha tramitado un expediente sancionador como presunto responsable de una infracción grave del articulo 36.03 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, con una sanción que estaría entre los 601 y 30.000euro, remitido a la Delegación del Gobierno en Extremadura para su resolución.

Hasta el momento no se han denunciado los daños ocasionados en el interior del centro de salud, por lo que se continuarán las gestiones tendentes al total esclareciendo de los hechos.