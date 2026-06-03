La Policía Nacional identifica a una mujer como presunta autora de varios 'hurtos amorosos' en Almendralejo

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

No se descarta que haya nuevas víctimas en otras localidades

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 3 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Almendralejo, han procedido este pasado lunes, 1 de junio, a la identificación de una mujer como presunta autora de varios delitos de hurto; en concreto, el denominado 'hurto amoroso'.

Los hechos fueron conocidos a través de las denuncias recibidas en la Comisaría de Almendralejo. En las mismas, las víctimas -todas ellas de avanzada edad, cercana a los 80 años, según especifica la Policía Nacional en un comunicado- narraban cómo les abordaba una chica joven, de manera "muy cariñosa y afable", aprovechando cualquier descuido para robar relojes, cadenas, dinero en efectivo y otras joyas. Los denunciantes, además, aportaron una descripción física de la presunta autora.

El grupo local de Policía Judicial de la propia comisaría se hizo cargo de las investigaciones, llevando a cabo diferentes gestiones, como la toma nuevamente de declaración de las propias víctimas, posibles testigos, imágenes de video grabación de la zona. De esta forma, llegaron a la "plena identificación" de la presunta responsable de los hechos.

Los investigadores han podido localizar hasta el momento a cuatro víctimas, tres hombres y una mujer, todos ellos de avanzada edad, y continuan con las pesquisas para esclarecer totalmente los hechos y la localización de la presunta responsable, no descartando nuevas víctimas en otras localidades.

A la identificada, mujer de 21 años de edad, le consta una requisitoria policial por los hechos, dando cuenta de todos las investigaciones a la Autoridad Judicial competente.