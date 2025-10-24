La 'popular' Isabel María García presidirá la comisión de investigación en la Asamblea sobre los incendios de agosto

Comisión no permanente de investigación sobre los graves incendios sufridos en Extremadura durante agosto de 2025 - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Isabel María García López presidirá la comisión no permanente de investigación sobre los graves incendios sufridos en Extremadura durante agosto de 2025, que ha quedado constituida este viernes en la Asamblea.

Asimismo, la vicepresidenta de dicha comisión impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista será la diputada de dicha formación Soraya Vega Prieto y el secretario el parlamentario de Vox Óscar Fernández Calle.

La comisión estará integrada por 13 miembros, que seguirán la misma proporción que el resto de comisiones. Así, el PP y PSOE tendrán cinco miembros cada uno, Vox contará con dos diputados y Unidas por Extremadura tendrá uno.

Forman parte de ella, por parte del PP, José Manuel García Ballestero, Isabel María García López, Hipólito Pacheco Delgado, Juan Luis Rodríguez Campos y Teresa Tortonda Gordillo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, los diputados Piedad Álvarez Cortés, Eduardo Béjar Martín, Teresa Nuria García Ramos, Valerio Marcial Rodríguez Casero y Soraya Vega Prieto.

Mientras que los miembros de Vox serán Óscar Arturo Fernández Calle y Álvaro Sánchez Ocaña-Vara y del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura será Irene de Miguel Pérez.