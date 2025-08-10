El portugués Tomás Bastos gana el Circuito de Novilladas de Extremadura

La Gran Final del Circuito de Novilladas de Extremadura ha tenido lugar este pasado sábado, 9 de agosto, en Alcántara (Cáceres) - JUNTA DE EXTREMADURA

ALCÁNTARA (CÁCERES), 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portugués Tomás Bastos ha ganado el III Circuito de Novilladas de Extremadura, el cual ha sido celebrado este pasado sábado en la localidad cacereña de Alcántara.

Han sido el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, y el ganadero Victorino Martín quienes ha hecho entrega al novillero luso del referido trofeo por su "destacada actuación" en el circuito, según ha precisado la Junta en nota de prensa.

Cabe señalar que este evento ha sido impulsado por la Fundación Toro de Lidia, en colaboración con la Junta de Extremadura y las Diputaciones de Badajoz y Cáceres, para apoyar y reconocer el talento de las jóvenes promesas del toreo en la región.

Durante su intervención, el consejero ha indicado que la tauromaquia aporta a la región una "importante vertebración en el territorio", al tiempo que ha resaltado que desde el Ejecutivo regional seguirán apostando por ella con una inversión de 150.000 euros.

En este sentido, Bautista ha recordado que en Extremadura pastan alrededor de 120 ganaderías de reses bravas, que generan aproximadamente 30 millones de euros y más de 1.000 puestos de trabajo.

Del mismo modo, el consejero también ha señalado que en 2025 se prevé la celebración de 700 festejos taurinos en la región, lo que, ha considerado, "confirma que la tauromaquia goza de buena salud".