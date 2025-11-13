El PP considera una "traición" a la región el voto de los diputados del PSOE en el Congreso en "contra" de Almaraz

BADAJOZ, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, asegura que el voto en "contra" del PSOE para suprimir la fecha de cierre de la Central Nuclear de Almaraz es la "penúltima traición" de los socialistas a la comunidad.

"Es una nueva traición que además viene acompañada de la complicidad de Miguel Ángel Gallardo, que ha justificado ese voto en contra", ha aseverado, al tiempo que ha criticado que además de la "traición" los diputados extremeños del PSOE "han celebrado este portazo a la continuidad de Almaraz con risas y aplausos".

"Nosotros nos preguntamos ¿Qué les hace gracia? ¿De qué se ríen? Porque se están riendo del futuro de 4.000 familias que viven de la Central Nuclear de Almaraz. Se están riendo del futuro de Extremadura. Se están riendo de la continuidad de la mayor industria que tiene nuestra región. Y no es un asunto para reírse", ha sentenciado Sánchez Juliá en declaraciones a los medios esta tarde en Badajoz.

Al mismo tiempo, el portavoz 'popular' ha afeado que el secretario de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, siga "plegado" a los "intereses" de Pedro Sánchez, "arrodillado a los designios de Ferraz, que quiere cerrar la Central Nuclear de Almaraz". "Escuchar a Miguel Ángel Gallardo justificar el voto NO a la central nuclear de Almaraz que emitió el PSOE es una auténtica vergüenza", ha afirmado.

Así, ha puesto de manifiesto que el "único" partido que está defendiendo la continuidad de Almaraz es el PP. "La única que está defendiendo la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz es la presidenta María Guardiola. Y frente a ello hay la nada. Nosotros vamos a seguir luchando por la continuidad. Vamos a seguir reivindicando que nuestra central no se puede cerrar", ha aseverado.