El PP critica que la oposición "solo genera ruido" y asegura que les "molesta que Extremadura avance"

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha criticado que la oposición "solo genera ruido", en relación a las críticas al proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2026, y ha asegurado que a dichos partidos les "molesta que Extremadura avance".

En este sentido, se ha referido a la reciente presentación de los PGEx, que tienen el objetivo "muy claro" de afianzar el proyecto "de transformación y cambio" que puso en marcha María Guardiola en 2023.

Así ha valorado que un mes después de formar gobierno el Ejecutivo autonómico ha presentado los presupuestos "más altos" de la historia de la comunidad autónoma, con más de 8.800 millones de euros, 755 millones más que los anteriores.

Las cuentas, ha explicado, se basan en "cuatro pilares fundamentales" que son la estabilidad, la bajada de impuestos, el crecimiento económico y el fortalecimiento de los servicios públicos, además de ser unos presupuestos "útiles". "Para esto no hacen falta luces de neón", ha aseverado.

También demuestran, según Núñez, que bajar impuestos es "perfectamente compatible" con reforzar el estado del bienestar cuando se gobierna "con responsabilidad y eficacia", momento en el que ha destacado que el 66 por ciento del presupuesto se destina a gasto social.

También ha puesto en valor que Extremadura continúa avanzando también en la rebaja del IRPF y demuestra que es posible aliviar la presión fiscal a las familias mientras se incrementa la inversión en sanidad, educación o dependencia.

Así, y en relación a las críticas de la oposición, el portavoz del PP ha expuesto que lo "verdaderamente sorprendente" no ha sido el contenido de las mismas sino la "rapidez con la que se han instalado de nuevo, una vez más, en el no por el no".

"Nada ha cambiado en el PSOE de Extremadura. Frente a la mano tendida de la presidenta María Guardiola, la agresividad constante del PSOE. Esta es la oposición que tenemos en Extremadura, que no aporta y que solo genera ruido, que ha cambiado de cara pero que no ha cambiado de pasos", ha dicho.

Del mismo modo, ha señalado que, "minutos después" de conocerse las líneas generales de las cuentas, el PSOE ya había decidido rechazarlos "sin haber tenido tiempo material para estudiarlos, sin haber leído ni una sola página".

"No les molestan los presupuestos, les molesta que Extremadura avance. Mientras ellos buscan excusas, el Gobierno de María Guardiola ofrece soluciones claras que vienen reflejadas en estos presupuestos. Mientras ellos generan ruido, nosotros ofrecemos estabilidad una vez más. Y mientras Pedro Sánchez sigue siendo incapaz de presentar unos presupuestos generales del Estado en nuestro país, Extremadura contar con unas cuentas que refuerzan los servicios públicos, que apoyan a las familias, que generan empleo y que consolidan el crecimiento económico", ha recalcado.

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