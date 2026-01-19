El PP da la "bienvenida" a la "aclaración" de Vox y aboga por continuar con el diálogo con "discreción y respeto mutuo"

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones y líder del PP regional, María Guardiola, en una imagen de archivo de un acto público de la precampañana electoral - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Extremadura ha dado la "bienvenida" a la "aclaración" de Vox y ha abogado por continuar con el diálogo de cara a la conformación del gobierno en la comunidad con "discreción y respecto mutuo".

De esta forma respondía el PP extremeño, a través de un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, a una nota de prensa remitida por Vox y en la que este partido desmentía haber roto las negociaciones para la gobernabilidad.

"Vox desmiente ahora en un comunicado haber roto negociaciones. Creemos que el diálogo tiene que continuar con discreción y respeto mutuo. Las informaciones a primera hora, que partían de Vox, no decían lo mismo. Bienvenida sea la aclaración. Los extremeños quieren estabilidad", han asegurado los 'populares extremeños.

Cabe recordar que fuentes del PP cercanas a la negociación han confirmado que este mismo lunes la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha recibido un correo de Vox en el que "en solo una frase, dan por rota la negociación sin ningún motivo expreso".

A esta información respondía Vox con una nota de prensa en la que desmentía al PP en Extremadura al afirmar que no había roto las negociaciones para la investidura de María Guardiola, a quien recrimina su "nula voluntad" para alcanzar un "acuerdo real" así como le exige "respeto" por sus votantes.