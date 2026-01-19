Vox desmiente que haya roto las negociaciones en Extremadura: "es Guardiola quien da un portazo al cambio"

Archivo - El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, en una imagen de archivo. - VOX - Archivo

MÉRIDA, 19 Ene.

Vox ha desmentido al PP en Extremadura al afirmar que no ha roto las negociaciones para la investidura de María Guardiola, a quien recrimina su "nula voluntad" para alcanzar un "acuerdo real" así como le exige "respeto" por sus votantes.

La formación que lidera Santiago Abascal considera que el comunicado difundido por el PP responde a una "estrategia" de la propia candidata del PP para "buscar excusas y culpables externos con los que justificar su nula voluntad de alcanzar un acuerdo real que permita cambiar Extremadura".

"No damos un portazo a Guardiola; es Guardiola quién da un portazo al cambio y de paso lo hace riéndose de nuestros votantes", señala a su vez el candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Óscar Fernández en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

Y es que, tal y como indica la formación, "en ningún momento ha comunicado ninguna ruptura de negociación", sino que se han limitado a trasladar a María Guardiola su disgusto y rechazo por el "insulto" de la oferta negociadora que ha hecho hasta la fecha, teniendo en cuenta que este martes se celebra la sesión de constitución de nuevo parlamento extremeño con el que echará a andar la nueva legislatura.

Vox ha calificado de "malintencionado y carente de veracidad" el comunicado del PP, si bien, en todo caso, la formación sigue dispuesta a "hablar con seriedad, lealtad y máximo respeto a lo que los extremeños han decidido" en las urnas el pasado 21 de diciembre.

Asimismo, le recuerda a Guardiola que tiene el detalle de la propuesta remitida por el candidato de Vox, que recoge un marco de entendimiento "claro y viable", sobre el cual sería posible llegar a un acuerdo, señala, al tiempo que reitera que "no va a permitir" que el PP se "ría" de sus votantes "negando la representatividad y el mandato de cambiar Extremadura" que las urnas han expresado.

"Hemos repetido una y otra vez que vamos a hacer valer hasta el último voto a Vox. Que sólo nos importa un cambio de políticas y el respeto a nuestros votantes", señala en esta misma línea Fernández, quien espera que Guardiola "recapacite" y que "entienda el mandato de los extremeños y se siente a hablar con Vox con el respeto que merecen" sus votantes.

Y es que, para Vox lo "prioritario" es cumplir con los "compromisos adquiridos con los extremeños" y, para ello, pide hacerlo formando parte del Gobierno, tras comprobar que Guardiola ha "perpetuado hasta ahora las políticas de izquierda de sus predecesores en la Junta e incumplió todos los acuerdos firmados con Vox".

Finalmente, Vox denuncia públicamente que Guardiola "utilice la expectativa de cambio como un recurso táctico para preparar un relato de confrontación". "Extremadura necesita un gobierno firme, reflejo del resultado de las elecciones y comprometido con el cambio, no comunicados para eludir responsabilidades", añade al respecto.

Con todo, confía en que el PP "recapacite y restablezca un marco negociador guiado por la discreción, prudencia y respeto a los votantes".