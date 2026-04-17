El PP defiende el pacto en Extremadura "legítimo, transparente y democrático" que "blinda" derechos de la mujer y LGTBI

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, tras la reunión con el presidente de la Asamblea, en el parlamento regional. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido que el acuerdo de gobierno alcanzado con Vox para formar un gobierno es "legítimo, transparente y democrático" y que va a permitir el fortalecimiento económico de la comunidad al tiempo que "blinda" las políticas de igualdad y la diversidad y protege los derechos conquistados por las mujeres y por el colectivo LGBTI.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación tras salir de la reunión con el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, dentro de la ronda de contactos abierta con los grupos para la convocatoria del pleno de investidura de María Guardiola, en las que ha arremetido asimismo contra una oposición que "no suma" y que "pone palos en las ruedas" a la que no le gusta este acuerdo que, ha recordado, está respaldado por el 60% de los extremeños en las elecciones del 21 de diciembre.

En su intervención, ha señalado que se trata de un acuerdo con el que se van a seguir impulsando las "políticas del cambio" que lleva llevando María Guardiola desde el año 2023, y también el fortalecimiento económico en Extremadura, con bajadas de impuestos, con "especial incidencia" a las rentas medias y bajas, con acceso y facilitación de acceso a la vivienda, con un "impulso muy importante" de la industria, además de la defensa de la continuidad del máximo exponente de este sector en la región, como es la Central Nuclear de Almaraz.

Pero también un acuerdo que sigue apostando, subraya Sánchez Juliá, por el campo extremeño, con "menos regulación", y también apuesta por una infraestructura "tremendamente importante" para Extremadura, en referencia al regadío de Tierra de Barros.

Al mismo tiempo, sigue "fortaleciendo" los servicios públicos en Extremadura, con una "inversión histórica" en sanidad, más inversión en educación y una "apuesta" por las familias.

Asimismo, ha remarcado que el acuerdo que "blinda la igualdad" y la "diversidad", así como "sigue protegiendo los derechos conquistados por las mujeres y por el colectivo LGBTI".

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