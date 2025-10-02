El PP defiende los presupuestos extremeños para 2026 y critica que la oposición esté "más pendiente" de las elecciones

Reunión entre la Junta y el Grupo Parlamentario Popular para avanzar en los presupuestos autonómicos de 2026 - GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido los presupuestos autonómicos para 2026, los "mejores" que puede tener la región, y ha criticado que la oposición esté "más pendiente" de las elecciones.

"Hemos visto en los últimos días una oposición muy nerviosa, mucho más pendiente del horizonte electoral que de los propios presupuestos y esto a nosotros sinceramente nos ha extrañado", ha subrayado el 'popular' tras participar en una reunión en la sede de la Presidencia de la Junta para abordar las cuentas.

Así, y refiriéndose al PSOE, ha dicho que está "muy nervioso" y con "mucho miedo" desde este pasado lunes cuando la presidenta de la Junta, María Guardiola, trasladó que convocará elecciones si no se aprueban los presupuestos de Extremadura para 2026.

Para el 'popular', en dicho encuentro con los grupos, la presidenta extremeña fue "transparente" y dibujó el escenario que tiene Extremadura para los próximos meses, en el que se puede hablar de presupuestos pero donde no se va a "consentir el bloqueo" de la región y de las "políticas que están haciendo crecer a todos los extremeños".

Por ello, ha pedido "responsabilidad" a la oposición, ya que el objetivo que tiene el Grupo Parlamentario Popular en todo este proceso es sacar adelante los "mejores presupuestos" para Extremadura.

"Pero hemos visto como la oposición cuando se le señala la luna miran el dedo y están más preocupados de su proceso interno, más preocupados de un horizonte electoral. Están utilizando la palabra chantaje cuando el chantaje es presión para que alguien pierda. Estamos viendo que el Partido Socialista cree que ellos van a perder y aquí quien tiene que ganar son los extremeños", ha remarcado.

Así, ha confiado en que el "espíritu constructivo sea real" y que los partidos de la oposición vengan con "ganas de construir y de mirar a los ojos a los extremeños con este presupuesto para el año 2026 y que no se miren el ombligo".

"Nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a seguir remando para tener los mejores presupuestos para el año 2026 pero no vamos a caer en el miedo que quieren meter otros grupos parlamentarios a los extremeños porque miedo no hay ninguno. Quien tiene miedo es quien tiene algo que perder", ha defendido Sánchez Juliá.

(Más información en Europa Press)