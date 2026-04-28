El PP dice que los datos muestran que Extremadura crece y lamenta la crítica "superlativa" de la oposición

La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura Teresa Tortonda - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura Teresa Tortonda ha asegurado que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre demuestran que la región crece y ha lamentado la crítica "tan sumamente superlativa" de la oposición.

Cabe destacar que el paro ha bajado en 1.800 personas en el primer trimestre en Extremadura hasta los 65.800 desempleados. Con la bajada del primer trimestre, se acumulan ya cuatro trimestres consecutivos de descensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en 13,25 por ciento.

Ante estas cifras, Tortonda ha señalado que son datos que demuestran que Extremadura "está creciendo" y que "indudablemente" se están haciendo "las cosas bien", a pesar "de las críticas y de la oposición", ha reconocido.

De este modo, ha incidido en que al PP le gustaría que los grupos de la oposición se alegrasen de las 1.800 personas menos paradas con las que cuenta Extremadura, por los 21.500 ocupados más respecto a hace un año o por tener la cifra más baja de parados de la historia.

"La oposición, sobre todo el Grupo Parlamentario Socialista y las políticas que se llevaron durante los gobiernos socialistas, decían que era un paro estructural y que no podían bajar de los 70.000 desempleados. Y a la vista está que, indudablemente, pues sí que se puede llegar a conseguir", ha aseverado en rueda de prensa.

Por ello, ha dicho que, "por mucho que la oposición del no es no y de esa crítica tan sumamente superlativa", las buenas cifras constituyen una tendencia que está "totalmente consolidada" y que se va a seguir consolidando con las políticas económicas que pondrá en marcha el gobierno presidido por María Guardiola para que Extremadura "siga siendo esa tierra ambiciosa con grandísmos recursos donde los extremeños puedan proyectar su futuro y también se puedan quedar".

Esta tendencia, ha incidido, se sustenta en que hay "más empleo" y a que el mismo es de "mayor calidad", lo que va a permitir que los jóvenes puedan "comprar una vivienda y, sobre todo, también que puedan tener un proyecto de vida, un proyecto de futuro, puedan formar sus familias y puedan vivir libremente" en la región.

En este sentido, se ha referido también a que las medidas avanzadas por María Guardiola contribuirá a que esta tendencia se sostenga en el tiempo. Entre ellas se ha referido a una fiscalidad "justa", a la internacionalización de las empresas, al desarrollo de industrias o al apoyo a los autónomos.

Finalmente, la 'popular' ha insistido en que el gobierno de la Junta de Extremadura en funciones "nunca ha estado parado", ya que "todas las semanas, todas las semanas, ha habido Consejos de Gobierno y todas las semanas se han adoptado medidas y también se han adoptado acuerdos".