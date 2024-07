El PP dice que el puesto en la Mesa le corresponde por "costumbre parlamentaria" y el PSOE destaca su responsabilidad

MÉRIDA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha insistido en que el puesto libre en la Mesa tras la marcha al Parlamento Europeo de la 'popular' Elena Nevado le corresponde a dicha formación por "costumbre parlamentaria", mientras que el PSOE ha destacado su "ejercicio de responsabilidad política" al no proponer alternativa y abstenerse en la votación, como ha adelantado su portavoz parlamentaria, Piedad Álvarez.

Cabe señalar que la persona que sustituirá a Elena Nevado como secretaria o secretario primero de la Asamblea de Extremadura será una cuestión que se abordará en la próxima sesión plenaria en la cámara legislativa este jueves, día 4, tal y como se ha acordado en la Junta de Portavoces celebrada este martes.

Por su parte, Vox se ha mostrado convencido de que entrará en la Mesa "no tardando mucho", aunque, a preguntas de los medios, no ha querido avanzar si dicho partido presentará candidato. "El jueves se desvelará todo", ha incidido el portavoz de Vox, Óscar Fernández Calle.

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha informado de que su grupo no va a participar y se va a manter "ajeno" a la votación de la persona que sustituirá a la 'popular' Elena Nevado en el puesto de secretario primero de la Mesa.

PP ALUDE A LA "COSTUMBRE PARLAMENTARIA"

José Ángel Sánchez Juliá, en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, ha informado de que este jueves el PP presentará su candidato a la Mesa, ya que entiende que se debe respetar la "costumbre parlamentaria que siempre ha habido en la Asamblea".

Así, ha indicado que cuando se producen modificaciones en los miembros de la Mesa "se respeta aquel grupo parlamentario" que ostentaba dicho cargo. "Esperamos que los grupos, todos, sigan con esa costumbre, aunque vemos que alguno ha cambiado de posición. Pero esperamos que esto no sea un truco y que luego haya un pero", ha asegurado en relación al PSOE.

También, y a preguntas de los medios sobre si ahora el candidato es del PP y más adelante se plantea la reforma del reglamento de la cámara para que se amplíe la Mesa y pueda entrar Vox, Sánchez Juliá ha asegurado que PP mantiene "conversaciones permanentes" con su socio de gobierno pero entiende que, por el "respeto a esa costumbre parlamentaria", la sustitución de Nevado le corresponde al Grupo Popular.

No obstante, y en cuanto al acuerdo de gobernabilidad firmado entre PP y Vox, que contemplaba la entrada de Vox en dicho órgano, el portavoz parlamentario del PP ha aseverado que su grupo respeta los acuerdos y los va a cumplir "cuando llegue el momento".

También, y sobre la postura del PSOE de apoyar al candidato del PP, Sánchez Juliá la ha tachado de "movimiento" y ha recordado que los socialistas, en esta misma sala de prensa, dijeron que iban "a presentar un candidato". "Nosotros no vamos a intentar ni enturbiar ni despistar, nosotros estamos en el mismo sitio. Entendemos que a quien nos corresponde es a nosotros por respetar esa costumbre", ha insistido.

EL PSOE DESTACA EL "EJERCICIO DE RESPONSABILIDAD" QUE HARÁ

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha subrayado que, a pesar de no haber sido llamados para ningún acuerdo ni consenso por parte de la presidenta de la Junta, María Guardiola, en un "ejercicio de responsabilidad política" ha tomado la determinación de abstenerse en la votación y no presentar alternativas a la sustitución de Nevado en la Mesa.

"No porque sea costumbre en esta cámara, no porque haya pasado, no porque haya dejado de ocurrir. Lo hacemos porque tenemos altura de miras, repito, y porque confiamos y defendemos los mecanismos de la democracia parlamentaria. Era el Partido Popular el que tenía ese escaño y nosotros queremos que siga siendo el Partido Popular, porque lo que queremos impedir, desde luego el cordón sanitario es a la extrema derecha", ha aseverado.

Además, también ha considerado Álvarez que el PSOE no ha cambiado de opinión en este sentido sino que ha recapacitado, ha dicho, y ha pensado en el interés general.

"Lo que a Extremadura le interesa no es la inestabilidad ni el sainete entre el Partido Popular y Vox", ha asegurado, además de insistir en que con los votos del PSOE no va a ser posible que se siente Vox en la Mesa.

VOX MANTIENE UN "DIÁLOGO CONSTANTE" CON EL PP

En el turno de Vox, su portavoz, Óscar Fernández Calle, ha recalcado que entre su grupo y el PP hay "contacto" y "diálogo constante". "Lo que nosotros acordemos con ellos pues lo conocerán ustedes y el resto de la ciudadanía en tiempo y forma, que será el jueves a las nueve y media de la mañana, concretamente", ha apuntado.

También, y sobre la posibilidad de que el PP presente a su candidato y, tras ello, plantear la reforma del reglamento para que Vox pudiera tener cabida en este órgano parlamentario, Fernández ha asegurado que "eso es una posibilidad como hay otras también".

"Vox, como está recogido en ese punto del pacto, como vosotros bien sabéis, va a entrar en la Mesa. Además, nosotros entraremos en la Mesa pues no tardando mucho. ¿Cuándo exactamente? No lo puedo decir, pero no tardando mucho y simplemente se le dará cumplimiento a ese punto del pacto, ni más ni menos", ha asegurado.

También, y a preguntas sobre la posición del PSOE en esta votación, el portavoz de Vox ha indicado que es una cuestión que tendrá que decidir dicho grupo. "Nosotros decidiremos qué hacemos con nuestros cinco votos. Ellos decidirán qué hacen con los 28 votos suyos. Lo que sí tenemos claro es que nosotros nunca apoyaríamos a ningún candidato del PSOE. Eso sí se lo puedo adelantar", ha aseverado.

UNIDAS ASEGURA QUE SU GRUPO SE MANTENDRÁ "AJENO" A LA VOTACIÓN

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que su grupo no va a participar y se mantendrá "ajeno" a la votación, además de criticar que el PSOE, en este caso, parece que tiene "muchas ganas de revivir esa coalición bipartidista".

En este sentido, ha apuntado De Miguel que Unidas por Extremadura cree que todos los partidos políticos tienen que tener representación en la Mesa para "garantizar la transparencia" que la Asamblea de Extremadura "se merece".

"Es una cuestión que si corresponde al Partido Popular tener ese puesto nosotros respetamos pero no vamos a contribuir en absoluto a nada, nosotros nos vamos a mantener ajenos a esta votación", ha sostenido.

VIOLENCIA HACIA EL COLECTIVO LGBTI Y PALABRAS DE BRAVO ARROBAS

Por otro lado, en la rueda de prensa tras la reunión de la Junta de portavoces, los portavoces de Unidas por Extremadura y de Vox, Irene de Miguel y Óscar Fernández Calle, respectivamente, se han pronunciado sobre la violencia hacia el colectivo LGTBI y sobre las palabras del diputado de Vox, Javier Bravo Arrobas, sobre el teléfono 028 contra la LGTBIfobia.

Así, De Miguel ha adelantado que su grupo preguntará en este próximo pleno por la negación que, en su opinión, realizó Vox en la Debate sobre el Estado de la Región de la violencia hacia el colectivo LGTBI, además de hacer "chanzas" que contribuyen a los delitos de odio.

Cabe recordar que el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas cuestionó la creación en la región del teléfono 028. "Pertenezco a la Asociación de Familias Numerosas y a lo mejor también queremos pedir un número para que nos asesoren y nos apoyen; o a lo mejor la Asociación de Bigotudos que Fuman también quieren otro número", llegó a decir.

Al respecto, Fernández ha dicho que la izquierda es la "única que odia" y que su formación está al lado de todas las víctimas y no "despendiendo de quiénes son".

Además, y sobre las palabras de Bravo, ha dicho que las mismas son "absolutamente respetuosas" y ha condenado que se hayan interpretado de manera "capciosa" para "poner en la diana" al parlamentario e incluso a su familia e hijos, quienes han recibido "amenazas de muerte".