El PP de Extremadura replica al PSOE que su comité jurídico "no va a tener nada que vigilar"

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en rueda de prensa este lunes en Mérida - PP DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha replicado este lunes al PSOE extremeño que el comité jurídico que ha anunciado que va a crear para "vigilar" el desarrollo del acuerdo de gobierno de PP y Vox, "nace muerto", ya que "no va a tener nada que vigilar".

De esta forma ha replicado Sánchez Juliá, en rueda de prensa este lunes en Mérida, al anuncio del PSOE de Extremadura sobre la creación de un comité técnico con tres juristas --uno de ámbito nacional, otro regional y otro municipal--, con el objetivo de "vigilar" el desarrollo del acuerdo de gobierno de PP y Vox en la región a fin de que no se "robe ni un derecho" a los ciudadanos.

Ante este anuncio, Sánchez Juliá ha reafirmado que este acuerdo entre PP y Vox "se va a cumplir respetando escrupulosamente la ley", tras lo que ha trasladado al PSOE extremeño "una mala noticia", como es que "ese comité jurídico que han aventurado, que van a crear, no va a tener nada que vigilar".

Se trata, a su juicio, de "un comité jurídico que nace muerto, porque el gobierno de María Guardiola siempre ha respetado la ley y siempre va a respetar la ley", por lo que el portavoz del PP de Extremadura ha pedido al "líder neosanchista" del PSOE de Extremadura, en alusión al nuevo secretario general, Álvaro Sánchez Cotrina, que "abandone ese afán de intentar inculcar miedo a los extremeños".

Así, Sánchez Juliá ha trasladado a Sánchez Cotrina que "la política del miedo, esa política vieja y fracasada, no es la que han pedido los extremeños en las urnas", tras lo que ha criticado que a los socialistas "se les llena la boca de decir que no van a contribuir a la polarización" pero con el nuevo líder, el PSOE de Extremadura "no ha hecho más que atacar confrontar y polarizar", ha dicho.

(Más información en Europa Press)