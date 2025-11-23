El PP extremeño asegura que la Junta avanza en la erradicación de la violencia machista con "hechos" y no "pancartas"

La candidata a diputada del Partido Popular de Extremadura, Isabel Babiano, atiende a los medios en un acto con motivo del 25N en Hinojal (Cáceres) - PP DE EXTREMADURA

HINOJAL (CÁCERES), 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Extremadura ha asegurado que el Ejecutivo regional actual avanza "sin ruido" en la erradicación de la violencia machista con "política de hechos y no de pancartas", en el marco del Día internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

"Desgraciadamente, en Extremadura este ha sido un año trágico en el que tres mujeres han sido asesinadas por sus parejas y padres de sus hijas", ha lamentado en declaraciones a los medios este domingo la candidata a diputada del PP de la región Isabel Babiano, antes de participar en un acto por el 25N en la localidad cacereña de Hinojal.

Tras señalar que la violencia machista es una "triste realidad" que "existe" en la sociedad y "no puede negarse", Babiano ha listado cuadro medidas adoptadas por el Gobierno extremeño actual en aras de erradicar este tipo de violencia contra las mujeres.

((Más información en Europa Press))